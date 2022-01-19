Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ: сколько удалось привлечь в бюджет

18 января Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В бюджет удалось привлечь более 4 миллиардов долларов.

Что предлагал Минфин

Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два в иностранной. Наибольшим спросом пользовались долларовые облигации. Всего от размещения государственных ценных бумаг 18 января в бюджет было привлечено 4,15 миллиарда гривен.

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ОВГЗ в национальной валюте

Срок обращения гособлигаций в национальной валюте (гривне) – 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет. От размещения которых удалось привлечь 119 миллионов гривен.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в гривне:

1-летних – 11,90%,

2-летних – 12,95%,

5 годовых – 13,25%.

ОВГЗ в иностранной валюте

Срок обращения гособлигаций в иностранной валюте (доллары) – 6 месяцев и 1 год. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 143,3 миллиона долларов.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в иностранной валюте:

6-месячными – 3,5%,

1-летними – 3,7%.



Аукцион ОВГЗ 18 января 2021 года / Инфографика Минфина

Что такое ОВГЗ Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Источник Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.Источник Минфин

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