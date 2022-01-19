Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ: сколько удалось привлечь в бюджет
Источник:фейсбук Минфина
18 января Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В бюджет удалось привлечь более 4 миллиардов долларов.
Что предлагал Минфин
Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два в иностранной. Наибольшим спросом пользовались долларовые облигации. Всего от размещения государственных ценных бумаг 18 января в бюджет было привлечено 4,15 миллиарда гривен.
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ОВГЗ в национальной валюте
Срок обращения гособлигаций в национальной валюте (гривне) – 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет. От размещения которых удалось привлечь 119 миллионов гривен.
Средневзвешенная доходность гособлигаций в гривне:
- 1-летних – 11,90%,
- 2-летних – 12,95%,
- 5 годовых – 13,25%.
ОВГЗ в иностранной валюте
Срок обращения гособлигаций в иностранной валюте (доллары) – 6 месяцев и 1 год. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 143,3 миллиона долларов.
Средневзвешенная доходность гособлигаций в иностранной валюте:
- 6-месячными – 3,5%,
- 1-летними – 3,7%.
Аукцион ОВГЗ 18 января 2021 года / Инфографика Минфина
Что такое ОВГЗОблигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин
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