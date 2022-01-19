Что предлагал Минфин
Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два в иностранной. Наибольшим спросом пользовались долларовые облигации. Всего от размещения государственных ценных бумаг 18 января в бюджет было привлечено 4,15 миллиарда гривен.
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Аукцион ОВГЗ 18 января 2021 года / Инфографика Минфина
Что такое ОВГЗОблигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин
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