Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два в иностранной. Наибольшим спросом пользовались долларовые облигации. Всего от размещения государственных ценных бумаг 18 января в бюджет было привлечено 4,15 миллиарда гривен .

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ОВГЗ в национальной валюте

Срок обращения гособлигаций в национальной валюте (гривне) – 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет. От размещения которых удалось привлечь 119 миллионов гривен.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в гривне:

1-летних – 11,90%,

2-летних – 12,95%,

5 годовых – 13,25%.

ОВГЗ в иностранной валюте

Срок обращения гособлигаций в иностранной валюте (доллары) – 6 месяцев и 1 год. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 143,3 миллиона долларов.

Средневзвешенная доходность гособлигаций в иностранной валюте: