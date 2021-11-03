Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ и поднял ставки: сколько привлекли в бюджет
3 ноября 2021 , 11:11Читати новину українською
Источник:фейсбук Минфина
2 ноября Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В бюджет удалось привлечь около 7 миллиардов гривен.
Что предлагал Минфин инвесторам
Инвесторам было предложено 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в бюджет было привлечено 6,660 миллиарда гривен.
Обратите внимание Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен, – МинфинГосударственные облигации предлагали на срок: 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных и 3-летних инструментах.
Средневзвешенная доходность облигаций в гривне
- 6-месячных ОВГЗ – 10,50%,
- 1-летних – 11,50%,
- 1,5-летних – 11,57%,
- 2-летних – 12,47%,
- 3-летних – 12,70%,
- 5-летних – 12,75%.
Результаты аукциона по продаже ОВГЗ 2 ноября / Инфографика Минфина
Что такое ОВГЗОблигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин