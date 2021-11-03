Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ и поднял ставки: сколько привлекли в бюджет

3 ноября 2021 , 11:11
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Источник:

фейсбук Минфина

2 ноября Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В бюджет удалось привлечь около 7 миллиардов гривен.

Что предлагал Минфин инвесторам

Инвесторам было предложено 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в бюджет было привлечено 6,660 миллиарда гривен.

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Государственные облигации предлагали на срок: 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных и 3-летних инструментах.

Средневзвешенная доходность облигаций в гривне

  • 6-месячных ОВГЗ – 10,50%,
  • 1-летних – 11,50%,
  • 1,5-летних – 11,57%,
  • 2-летних – 12,47%,
  • 3-летних – 12,70%,
  • 5-летних – 12,75%.

Результаты аукциона по продаже ОВГЗ 2 ноября / Инфографика Минфина 

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин
Автор: Дар'я Вереньова