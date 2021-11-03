Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ и поднял ставки: сколько привлекли в бюджет

2 ноября Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа. В бюджет удалось привлечь около 7 миллиардов гривен.

Что предлагал Минфин инвесторам

Инвесторам было предложено 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в бюджет было привлечено 6,660 миллиарда гривен.

Обратите внимание Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен, – Минфин

Средневзвешенная доходность облигаций в гривне

6-месячных ОВГЗ – 10,50%,

1-летних – 11,50%,

1,5-летних – 11,57%,

2-летних – 12,47%,

3-летних – 12,70%,

5-летних – 12,75%.

Государственные облигации предлагали на срок: 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных и 3-летних инструментах.

Результаты аукциона по продаже ОВГЗ 2 ноября / Инфографика Минфина