Что предлагал Минфин инвесторам

Инвесторам было предложено 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Всего от размещения государственных ценных бумаг в бюджет было привлечено 6,660 миллиарда гривен.

Обратите внимание Дефицит общего фонда госбюджета в октябре составляет 13,9 миллиарда гривен, – Минфин

Средневзвешенная доходность облигаций в гривне

  • 6-месячных ОВГЗ – 10,50%,
  • 1-летних – 11,50%,
  • 1,5-летних – 11,57%,
  • 2-летних – 12,47%,
  • 3-летних – 12,70%,
  • 5-летних – 12,75%.

Результаты аукциона по продаже ОВГЗ

Результаты аукциона по продаже ОВГЗ 2 ноября / Инфографика Минфина

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин