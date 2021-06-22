Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и 1 – в иностранной валюте.

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Государственные облигации предлагали на такие сроки

в гривне 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет;

в долларах – 1 год.

Суммы, которые привлекли в госбюджет

от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте – 8,3 миллиарда гривен,

от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 112 миллионов долларов, то есть 3,05 миллиарда долларов.

В целом бюджет пополнился на дополнительные почти 11,4 миллиарда гривен.

Средневзвешенная доходность облигаций в гривне

6-месячных ОВГЗ – 9,0%,

1-летних – 10,97%,

1,5-летних – 11,30%,

2-летних – 12,0%,

3-летних – 12,30%,

5-летних – 12,59%.

Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США – 3,70%.

Справка. Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.



Минфин продал ОВГЗ на более 11 миллиардов гривен / Инфографика Минфина