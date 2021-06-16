Минфин провел аукционы с продажи гособлигаций: какую сумму привлекли в бюджет

На последних аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет почти 8 миллиардов гривен. Также регулятор уменьшил доходность годовых бумаг.
Аукцион по продаже ОВГЗ
15 июня текущего года, Минфин предлагал 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в евро, в результате чего привлек более 7,97 миллиарда гривен в госбюджет.
Интересно Корейское экономическое чудо: в каких отраслях эта страна среди лидеровНапомним, что 8 июня Минфин провел рекордный аукцион по продаже ОВГЗ, в 2021 году, на котором привлек в госбюджет 19,1 миллиарда гривен. Подробнее об этом, читайте в нашем материале.
Что предлагал Минфин
Регулятор, на аукционе, предлагал ОВГЗ в национальной валюте со сроками обращения 399, 525, 707, 1 071 и 1 792 дня и один выпуск в евро со сроком обращения 358 дней. Облигации со сроком на 105 дней не предлагались на аукционе.
Привлечение от размещения ОВГЗ в гривнах
В госбюджет было привлечено почти 5,99 миллиарда гривен со следующими ставками и сроками обращения:
- 1 год по ставке 10,97%,
- 1,5 года по ставке 11,30%,
- 2 года по ставке 12,00%,
- 3 года по ставке 12,30%,
- 5 лет по ставке 12,59%,
Привлечение от размещения ОВГЗ в иностранной валюте (евро)
Минфин привлек 60,8 миллиона евро в госбюджет. Срок облигаций составлял 1 год с доходностью 2,5%.
Также заметьте, что ранее Минфин сообщал о том, что иностранцы существенно увеличили свои инвестиции в ОВГЗ на аукционах с 21 мая по 28 мая 2021, благодаря чему портфель нерезидентов вырос на 1,06 миллиона гривен.
Инфографика Министерства финансов УкраиныНапомним, что в апреле Минфин увеличил ставки на ОВГЗ, сразу после того, как НБУ повысил учетную ставку до 7,5%, благодаря чему удалось привлечь 4,59 миллиарда гривен в госбюджет .