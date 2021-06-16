Минфин провел аукционы с продажи гособлигаций: какую сумму привлекли в бюджет

16 июня 2021 , 12:08
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Источник:

фейсбук Минфина

На последних аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет почти 8 миллиардов гривен. Также регулятор уменьшил доходность годовых бумаг.

Аукцион по продаже ОВГЗ

15 июня текущего года, Минфин предлагал 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в евро, в результате чего привлек более 7,97 миллиарда гривен в госбюджет.

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Напомним, что 8 июня Минфин провел рекордный аукцион по продаже ОВГЗ, в 2021 году, на котором привлек в госбюджет 19,1 миллиарда гривен. Подробнее об этом, читайте в нашем материале.

Что предлагал Минфин

Регулятор, на аукционе, предлагал ОВГЗ в национальной валюте со сроками обращения 399, 525, 707, 1 071 и 1 792 дня и один выпуск в евро со сроком обращения 358 дней. Облигации со сроком на 105 дней не предлагались на аукционе.

Привлечение от размещения ОВГЗ в гривнах

В госбюджет было привлечено почти 5,99 миллиарда гривен со следующими ставками и сроками обращения:

  • 1 год по ставке 10,97%,
  • 1,5 года по ставке 11,30%,
  • 2 года по ставке 12,00%,
  • 3 года по ставке 12,30%,
  • 5 лет по ставке 12,59%,

Привлечение от размещения ОВГЗ в иностранной валюте (евро)

Минфин привлек 60,8 миллиона евро в госбюджет. Срок облигаций составлял 1 год с доходностью 2,5%. 

Также заметьте, что ранее Минфин сообщал о том, что иностранцы существенно увеличили свои инвестиции в ОВГЗ на аукционах с 21 мая по 28 мая 2021, благодаря чему портфель нерезидентов вырос на 1,06 миллиона гривен. 

Инфографика Министерства финансов Украины

Напомним, что в апреле Минфин увеличил ставки на ОВГЗ, сразу после того, как НБУ повысил учетную ставку до 7,5%, благодаря чему удалось привлечь 4,59 миллиарда гривен в госбюджет .

Что такое ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, рассказывает Минфин.
Автор: Дар'я Вереньова