Минфин провел аукцион по продаже военных облигаций: какую сумму привлекли
Источник:телеграм Минфина
29 марта Министерство финансов провело аукцион по продаже военных облигаций. В бюджет удалось привлечь более 3 миллиардов гривен.
Что предлагал Минфин
Минфин предложил два выпуска ценных бумаг в национальной валюте, сроком обращения 6 месяцев и 3 года. В общей сложности от их размещения в бюджет удалось привлечь 3,32 миллиарда гривен.
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Средневзвешенная доходность военных облигаций:
- 6-месячные – 10%,
- 3-летние – 11%.
Что такое военные облигации
Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.
Выпуск военных облигаций
После введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд ВСУ и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.
Минфин провел первый аукцион по размещению военных облигаций 1 марта. Планируется выполнить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 миллиардов гривен. Покупателем военных облигаций станет Национальный банк.Напомним! В НБУ ранее рассказывали, что на 21 марта более двух тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на общую сумму 4 миллиарда гривен и 742 тысячи долларов.
Аукцион по продаже ОВГЗ 29 марта / Инфографика 24 канала
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