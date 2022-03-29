Минфин провел аукцион по продаже военных облигаций: какую сумму привлекли

29 марта Министерство финансов провело аукцион по продаже военных облигаций. В бюджет удалось привлечь более 3 миллиардов гривен.

Что предлагал Минфин

Минфин предложил два выпуска ценных бумаг в национальной валюте, сроком обращения 6 месяцев и 3 года. В общей сложности от их размещения в бюджет удалось привлечь 3,32 миллиарда гривен.

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Средневзвешенная доходность военных облигаций:

6-месячные – 10%,

3-летние – 11%.

Что такое военные облигации

Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.

Выпуск военных облигаций

С помощью военных облигаций в бюджет уже удалось привлечь более 26 миллиардов гривен с начала циничной войны России.

После введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд ВСУ и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.

Минфин провел первый аукцион по размещению военных облигаций 1 марта. Планируется выполнить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 миллиардов гривен. Покупателем военных облигаций станет Национальный банк.

НБУ ранее рассказывали , что на 21 марта более двух тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на общую сумму 4 миллиарда гривен и 742 тысячи долларов.

Аукцион по продаже ОВГЗ 29 марта / Инфографика 24 канала

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