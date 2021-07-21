Так, на аукционах инвесторы приобрели 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и 1 выпуск в иностранной валюте.

Важно Минфин провел аукционы по продаже ОВГЗ: сколько привлекли в бюджет

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне составляет от 1 года до 5. Наибольший спрос был сосредоточен на 2-летних ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет привлекли сразу 5,4 миллиарда гривен. Тогда как от размещения номинированных в иностранной валюте облигаций привлекли 8 миллионов евро.

Средневзвешенная доходность облигаций в гривне

1-летних ОВГЗ составила 10,99%,

1,5-летних – 11,30%,

2-летних – 12,09%,

3-летних – 12,30%,

5-летних – 12,59%.

В то же время средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированным в евро, составила 2,50% по 1-летним облигациям.

Что такое ОВГЗ? Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещают исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин.



Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиарда гривен / Фото Минфина