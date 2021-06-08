Минфин привлек в госбюджет уже более 70% от годового плана

8 июня 2021 , 17:46
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Источник:

"Минфин"

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет Украины 73,4% за первые 5 месяцев текущего года. В общем, сумма уже составляет почти 200 миллиардов гривен.

Заимствования в фонд госбюджета

Государственные заимствования

С января по май 2021 года государственные займы составили 192,5 миллиарда гривен, или 73,4% от запланированных на этот период.

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От размещения ОВГЗ

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156 миллиардов гривен  и 40 миллиардов гривен в иностранной валюте, из которых составляли:

  • доллары – 10 миллиардов,
  • евро – 349,2 миллиона.

Из внешних источников привлечено 36,5 миллиарда гривен, в частности:

  • 34,7 миллиарда гривен, или 1,25 миллиарда долларов – размещение 8-летних евробондов под 6,875% годовых
  • 0,4 миллиарда гривен, или 15 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
  • 1,1 миллиарда гривен, или 40 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19";
  • 0,1 миллиарда гривен, или 5 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Погашение госдолга Украины

  • Платежи по погашению государственного долга за январь – май 2021 года составили 170,5 миллиарда гривен, что составляет 98,0% от плана.
  • Платежи по обслуживанию за январь – май 2021 года – 64,4 миллиарда гривен, что составляет 99,4% плана.
  • Государственные дериваты – 40,8 миллиона долларов. 31 мая 2021 года Украина осуществила первую выплату по украинскими ВВП-варрантам.
Автор: Дар'я Вереньова