Заимствования в фонд госбюджета
Государственные заимствования
С января по май 2021 года государственные займы составили 192,5 миллиарда гривен, или 73,4% от запланированных на этот период.
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От размещения ОВГЗ
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156 миллиардов гривен и 40 миллиардов гривен в иностранной валюте, из которых составляли:
- доллары – 10 миллиардов,
- евро – 349,2 миллиона.
Из внешних источников привлечено 36,5 миллиарда гривен, в частности:
- 34,7 миллиарда гривен, или 1,25 миллиарда долларов – размещение 8-летних евробондов под 6,875% годовых
- 0,4 миллиарда гривен, или 15 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
- 1,1 миллиарда гривен, или 40 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19";
- 0,1 миллиарда гривен, или 5 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".
Погашение госдолга Украины
- Платежи по погашению государственного долга за январь – май 2021 года составили 170,5 миллиарда гривен, что составляет 98,0% от плана.
- Платежи по обслуживанию за январь – май 2021 года – 64,4 миллиарда гривен, что составляет 99,4% плана.
- Государственные дериваты – 40,8 миллиона долларов. 31 мая 2021 года Украина осуществила первую выплату по украинскими ВВП-варрантам.