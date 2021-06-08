Заимствования в фонд госбюджета

Государственные заимствования

С января по май 2021 года государственные займы составили 192,5 миллиарда гривен, или 73,4% от запланированных на этот период.

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От размещения ОВГЗ

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156 миллиардов гривен и 40 миллиардов гривен в иностранной валюте , из которых составляли:

доллары – 10 миллиардов,

евро – 349,2 миллиона.

Из внешних источников привлечено 36,5 миллиарда гривен, в частности:

34,7 миллиарда гривен, или 1,25 миллиарда долларов – размещение 8-летних евробондов под 6,875% годовых

0,4 миллиарда гривен, или 15 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

– 1,1 миллиарда гривен, или 40 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19";

– 0,1 миллиарда гривен, или 5 миллионов долларов – ссуда МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Погашение госдолга Украины