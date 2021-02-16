Минфин пополнил бюджет еще на 9,5 миллиардов гривен
От продажи облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло 9,49 миллиарда гривен. Аукцион проходил 16 февраля 2021 года.
Источник:Минфин
На аукционах инвесторам предложили 7 выпусков гособлигаций: 5 в национальной валюте и по 1 в долларах и евро.
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Сколько денег привлекли
► От продажи гривневых облигаций привлекли 5,93 миллиарда гривен. В частности средневзвешенные ставки доходности и сроки таковы:
- 3 месяца по ставке 9,07%;
- 1 год по ставке 10,96%;
- 1,5 года по ставке 11,30%;
- 2 года по ставке 11,84%;
- 3 года по ставке 12,05%.
► От продажи долларового выпуска сроком 2 года привлекли 41,8 миллион долларов по средневзвешенной ставке 3,89%.
► От годового выпуска облигаций внутреннего государственного займа в евро в бюджет поступило 70,49 миллионов европейской валюты по ставке 2,5%.
Результаты размещения ОВГЗ 16 февраля 2021 / Таблица Минфина
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