От продажи облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло 9,49 миллиарда гривен. Аукцион проходил 16 февраля 2021 года.

На аукционах инвесторам предложили 7 выпусков гособлигаций: 5 в национальной валюте и по 1 в долларах и евро.

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Сколько денег привлекли

► От продажи гривневых облигаций привлекли 5,93 миллиарда гривен. В частности средневзвешенные ставки доходности и сроки таковы:

3 месяца по ставке 9,07%;

1 год по ставке 10,96%;

1,5 года по ставке 11,30%;

2 года по ставке 11,84%;

3 года по ставке 12,05%.

► От продажи долларового выпуска сроком 2 года привлекли 41,8 миллион долларов по средневзвешенной ставке 3,89%.

► От годового выпуска облигаций внутреннего государственного займа в евро в бюджет поступило 70,49 миллионов европейской валюты по ставке 2,5%.

Напомним. Предыдущий аукцион по размещению государственного займа провели 2 февраля. Тогда удалось привлечь 5,29 миллиардов гривен в госбюджет.



Результаты размещения ОВГЗ 16 февраля 2021 / Таблица Минфина