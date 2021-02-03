Министерство финансов Украины провело 2 февраля очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего займа. По его результатам в государственный бюджет удалось привлечь около 5,29 миллиарда гривен.

Источник: Минфин

В министерстве предложили инвесторам четыре выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 года и 3 года.

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Благодаря ограниченному предложению однолетних ОВГЗ Министерству финансов удалось уменьшить средневзвешенную ставку доходности по этому инструменту на 33 базисных пункта до 11,4%,

– говорится в сообщении.

Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составляет 9,29%, по двухлетним – 11,88%, а по трехлетним – 12,15%. Наибольший спрос сосредоточился на годовых бумагах, объем заявок составил 3,27 миллиарда гривен.

Сколько денег привлекли от размещения облигаций

250 миллионов гривен – срок погашения в 3 месяца;

898 миллионов гривен – срок погашения в 1 год;

2,14 миллиарда гривен – срок погашения в 2 года;

1,99 миллиардов гривен – срок погашения в 3 года.

Обратите внимание! ОВГЗ – это ценные бумаги, которые выпускает Минфин для привлечения дополнительных денег в государственный бюджет. Их выпускают исключительно под внутренний рынок. Инвесторы и частные лица могут выкупать облигации, за что ожидают получать прибыль – определенный процент уровня доходности.

Аукционы ОВГЗ / Инфографика Минфина