Минфин поднял ставки на гособлигации: сколько привлекли в бюджет
Министерство финансов Украины существенно повысило ставки размещения государственных облигаций (ОВГЗ) на аукционах, после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%. В результате повышения ставки Минфину удалось привлечь в бюджет более 4,5 миллиарда гривен.
Источник:фейсбук Минфина
Сколько удалось привлечь
В результате размещения ОВГЗ 20 апреля 2021 года в госбюджет было привлечено 4, 592 миллиарда гривен. При этом средневзвешенная доходность ОВГЗ составляла:
Читайте также НБУ перечислит в госбюджет-2021 меньше, чем предполагалось
- за 3 месяца увеличилась на 73 базисных пунктиры под 8,50% и привлекла 33 миллиона гривен;
- за 1 год увеличилась на 40 базисных пунктиров под 11,15% и привлекла 4406 миллионов гривен;
- за 1,5 года увеличилась на 20 базисных пунктиров под 11,30% и привлекла 2,6 миллиона гривен;
- за 6 лет увеличилась на 25 базисных пунктиров под 12,75% и привлекла 151,5 миллиона гривен.
Что такое ОВГЗОблигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин .
Снижение спроса на ОВГЗ
15 апреля 2021 года на прес брифинге председатель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Юрий Гелетий рассказали, что через наращивание войск России возле границы Украины, спрос на гособлигации упал, а на валюту наоборот вырос. Однако Нацбанк допускает, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.
Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ,
– сказал Гелетий
Глава НБУ же подчеркнул, что золотовалютных резервов НБУ достаточно для сдерживания спроса на валюту.
Поделиться новостью