Министерство финансов Украины существенно повысило ставки размещения государственных облигаций (ОВГЗ) на аукционах, после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%. В результате повышения ставки Минфину удалось привлечь в бюджет более 4,5 миллиарда гривен.

Сколько удалось привлечь

В результате размещения ОВГЗ 20 апреля 2021 года в госбюджет было привлечено 4, 592 миллиарда гривен. При этом средневзвешенная доходность ОВГЗ составляла:

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за 3 месяца увеличилась на 73 базисных пунктиры под 8,50% и привлекла 33 миллиона гривен;

увеличилась на 73 базисных пунктиры под 8,50% и привлекла 33 миллиона гривен; за 1 год увеличилась на 40 базисных пунктиров под 11,15% и привлекла 4406 миллионов гривен;

увеличилась на 40 базисных пунктиров под 11,15% и привлекла 4406 миллионов гривен; за 1,5 года увеличилась на 20 базисных пунктиров под 11,30% и привлекла 2,6 миллиона гривен;

увеличилась на 20 базисных пунктиров под 11,30% и привлекла 2,6 миллиона гривен; за 6 лет увеличилась на 25 базисных пунктиров под 12,75% и привлекла 151,5 миллиона гривен.

Наибольшим спросом пользовались летние ОВГЗ, которые были проданы немного больше, чем на 4,4 миллиона гривен. Результаты аукциона 20 апреля 20121 года / Инфографика Министерства финансов Украины

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин .

Снижение спроса на ОВГЗ

15 апреля 2021 года на прес брифинге председатель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Юрий Гелетий рассказали, что через наращивание войск России возле границы Украины, спрос на гособлигации упал, а на валюту наоборот вырос. Однако Нацбанк допускает, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.

Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ,

– сказал Гелетий

Глава НБУ же подчеркнул, что золотовалютных резервов НБУ достаточно для сдерживания спроса на валюту.

Напомним, 15 апреля 2021 года НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%. Однако, это было не первое повышение ставки, ведь 5 марта 2021 года НБУ поднял учетную ставку впервые с апреля 2019 года с 6% до 6,5%.