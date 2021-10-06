Минфин ожидает на транш МВФ и макрофинансовую помощь ЕС: сколько денег получит Украина

К концу 2021 года в Министерстве финансов Украины ожидают получить средства от Евросоюза по программе макрофинансовой помощи. Также учреждение ожидает поступления 700 миллионов долларов транша от Международного валютного фонда.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Несмотря на опасения, что Минфин не справится с пиковыми выплатами в сентябре, этот период удалось пройти "без паники и без дополнительной истерики".

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Украина может получить средства от ЕС и МВФ

По словам министра, этому способствовало несколько фактов. В частности говорится о размещении еврооблигаций и работе Минфина на внутреннем рынке. Еще одним фактором стало получение 2,7 миллиарда долларов от МВФ при распределении SDR (Special Drawing Rights) или специальные права заимствования (СПЗ).

"Макрофин" от ЕС скоро получим, остались технические детали. Надеюсь, что в этом году получим транш МВФ, и у нас будет успешный пересмотр программы. Все это в какой-то мере позволяет нам чувствовать себя спокойнее,

– резюмировал Марченко.

Он подчеркнул, что часть из полученных 2,7 миллиарда долларов уже использовали на погашение облигаций, размещенных под гарантии казны США. Кроме того, Марченко пояснил, что SDR не стоит направлять на расходы бюджета, а только на финансирование.

"Эти деньги по своей природе – это не доходы. Они не заработаны экономикой Украины, их нельзя использовать на расходы. Это источник финансирования бюджета", – добавил он.

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