Минфин не будет повышать ставки по военным облигациям, – Буца

Минфин не собирается повышать ставки доходности по военным облигациям, поскольку их цель — поддержка страны. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца.

Минфин не будет повышать ставки по ОВГЗ

По словам Буцы, исторически не было какой-либо сильной корреляции между доходностью ОВГЗ и учетной ставкой НБУ, кроме кратчайшего конца кривой доходности, поэтому решение об учетной ставке не оказывает влияния на доходность наших облигаций.

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Наша цель – максимальная экономия средств государственного бюджета, и мы не можем позволить себе увеличивать стоимость обслуживания государственного долга и тратить на это средства, которые необходимо потратить на финансирование армии. Мы сохраним кривую доходности на довоенном уровне, а аукцион в прошлый вторник показал, что спрос остается значительным,

– отметил Буца.

Почему ожидали, что Минфин повысит ставки

2 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%, чтобы усилить интерес к гривневым активам. Также во время прессбрифинга регулятор выразил надежду, что правительство также отреагирует на повышение ставки и увеличит ставки на военные облигации в частности.

На следующем аукционе по продаже ОВГЗ 7 июня Минфин сумел привлечь всего 810 миллионов гривен. Это произошло из-за повышения учетной ставки и отказа Минфином повышать ставки доходности ценных бумаг. После таких решений общее количество инвесторов в военные облигации среди граждан и бизнеса Украины стало увеличиваться менее активно.

Напомним, что Минфин проводит аукцион по продаже военных облигаций каждый вторник. Следовательно, 14 июня ситуация значительно улучшилась и в бюджет было привлечено 5,45 миллиарда гривен по курсу Нацбанка.

Итог аукциона по продаже ОВГЗ 14 июня / Инфографика Минфина

Что такое военные облигации и зачем они

Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе.

После введения военного положения Кабмин принял решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд ВСУ и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.

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