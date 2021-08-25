Минфин хочет корректировать Госбюджет-2021: на что не хватает денег
Источник:"Интерфакс–Украина"
Финансирование субсидий в октябре и ноябре требует коррективов в Госбюджете-2021. Однако министр финансов Сергей Марченко рассказал, что с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.
Финансирование субсидий требует коррективов
Марченко отметил, что финансирование субсидий – один из показателей, которые требует корректив в бюджете на 2021 год.
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Как оплачиваются субсидии
Глава Минфина рассказал, что субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Поэтому, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.
Получается, только октябрь – ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять,
– поделился Марченко.
Есть ли деньги на проведение корректив
Также министр отметил, что правительство готово выделить деньги на выше упомянутые коррективы и времени на их проведение более чем достаточно. Учитывая перевыполнение госбюджета, выделения средств на проведение коррективов проблемой не будет, уверяет Марченко.С начала 2021 года в Госбюджет-2021 поступило почти 600 миллиардов гривен, что составляет 104,6% от плана. Это на 25,3 миллиарда гривен больше, чем было запланировано.
Средств на субсидии хватит всем, у кого на это право,
– рассказал глава Минфина.