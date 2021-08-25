Финансирование субсидий требует коррективов

Марченко отметил, что финансирование субсидий один из показателей, которые требует корректив в бюджете на 2021 год.

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Как оплачиваются субсидии

Глава Минфина рассказал, что субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Поэтому, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

Получается, только октябрь ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять,
поделился Марченко.

Есть ли деньги на проведение корректив

Также министр отметил, что правительство готово выделить деньги на выше упомянутые коррективы и времени на их проведение более чем достаточно. Учитывая перевыполнение госбюджета, выделения средств на проведение коррективов проблемой не будет, уверяет Марченко.

Средств на субсидии хватит всем, у кого на это право,
рассказал глава Минфина.