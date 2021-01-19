Минфин хочет, чтобы до 2023 года Госбюджет Украины не зависел от МФВ
В Министерстве финансов считают, что прямое финансирование Госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года. Пока МВФ предоставляет деньги напрямую в бюджет для финансирования дефицита.
В Минфине хотят, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью Der Standard заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Что сказал Марченко
Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что Украина "все еще зависит от хороших новостей от МВФ в 2021 году", чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Мировым банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.
Отношения Украины и МВФ: последние новости
- С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на газ. Возмущенные люди вышли на протесты в нескольких городах.
- Поэтому правительство решило установить предельную цену на газ на период действия карантина – то есть уменьшить ее.
- В МВФ отметили, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа и выразили обеспокоенность относительно изменения цен.
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