В Министерстве финансов считают, что прямое финансирование Госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года. Пока МВФ предоставляет деньги напрямую в бюджет для финансирования дефицита.

В Минфине хотят, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью Der Standard заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Что сказал Марченко

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина "все еще зависит от хороших новостей от МВФ в 2021 году", чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Мировым банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.

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