Милованов: земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%

Тимофей Милованов считает, что реализация земельной реформы увеличит ВВП на 1,5%. По его словам, это означает, что в бюджеты разных уровней поступит около 2 миллиардов долларов.

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в ходе своего выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" во время панели "Накануне запуска рынка земли".

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С моей точки зрения, реформа медленная и обрезанная. Экономическое развитие будет медленнее. Но он все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы добавит примерно 2 миллиарда долларов. То есть около 1,5% ВВП,

– сказал он.

Реформа позволит всем становиться богаче

Тимофей Милованов отметил, что реформа позволит тем людям, которые сегодня работают и имеют землю в своей собственности, получать финансирование под залог этой земли "по белым, а не по серым схемам".

Это важно, потому что позволит поднять продуктивность производства на земле и понемногу становиться всем богаче. И местным общинам, потому что они будут собирать больше налогов. И получать больше инвестиций в землю,

– подчеркнул экономист.

Советник главы ОП подчеркнул, что "очень позитивно" смотрит на "эту историю" и надеется, что все будет хорошо.

"Будем мониторить, как земля продается"

Он добавил, что нужно пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. По его мнению, в этом правоохранителям поможет ограничение покупки в одни руки 100 тысяч гектаров.

Эта реформа с ограничением 100 гектаров земли в одни руки гарантирует, что если и будут пытаться захватить землю, это будут делать через каких-то людей, у них ограниченные объемы будут, надо иметь систему подставных лиц – это Министерство юстиции и правоохранительные органы увидят в реестрах,

– подытожил Тимофей Милованов.

Президент Владимир Зеленский 24 мая подписал законопроект № 2194. Это – один из ключевых элементов земельной реформы в Украине.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала