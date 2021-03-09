В СНБО пообещали провести проверку приватизированной в 1990-х годах собственности. Тимофей Милованов считает справедливым то, что вследствие этого часть предпринимателей может потерять приобретенное нечестным путем имущество.

Советник главы Офиса Президента отметил, что к остальным можно применить "нулевую декларацию". Об этом экс-министр экономики сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Пересмотр приватизации – значит проверить, где было нарушено право собственности, в частности государства. Но проверять нужно наиболее недопустимы случаи – там, где украли предприятия и где в них не инвестировали и не вкладывали, там, где по сути грабили Украину,

– подчеркнул Тимофей Милованов.

Один из примеров – Запорожский алюминиевый комбинат

Он рассказал, что имеет в виду, например, Запорожский алюминиевый комбинат, который когда-то выкупила российская компания "Русал" и фактически уничтожила.

Предприятие все же удалось вернуть в собственность Украине, но оно почти разрушено.

Именно такие или подобные случаи, когда по сути предприятия разрушались, а не расстраивались, должны быть пересмотрены. Это важно для экономики,

– заметил экс-министр.

Нулевая декларация

В то же время Тимофей Милованов добавил, что к предпринимателям, которые приватизировали предприятие с нарушениями или не доплатили за него, но развивали его, можно применить "нулевую декларацию".

Важно, чтобы предприятие работало, создавало рабочие места и платило налоги.

Обратите внимание! Совет нацбезопасности 19 февраля поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара – Западное направление, который присвоило окружение Виктора Медведчука.

Что известно о решении СНБО: кратко