Проверять нужно самые недопустимые случаи, – Милованов о пересмотре приватизации 90-х
В СНБО пообещали провести проверку приватизированной в 1990-х годах собственности. Тимофей Милованов считает справедливым то, что вследствие этого часть предпринимателей может потерять приобретенное нечестным путем имущество.
Источник:24 канал
Советник главы Офиса Президента отметил, что к остальным можно применить "нулевую декларацию". Об этом экс-министр экономики сообщил в эфире одного из телеканалов.
Читайте также Украина заберет "трубу" Медведчука и компании: решение СНБО
Пересмотр приватизации – значит проверить, где было нарушено право собственности, в частности государства. Но проверять нужно наиболее недопустимы случаи – там, где украли предприятия и где в них не инвестировали и не вкладывали, там, где по сути грабили Украину,
– подчеркнул Тимофей Милованов.
Один из примеров – Запорожский алюминиевый комбинат
Он рассказал, что имеет в виду, например, Запорожский алюминиевый комбинат, который когда-то выкупила российская компания "Русал" и фактически уничтожила.
Предприятие все же удалось вернуть в собственность Украине, но оно почти разрушено.
Именно такие или подобные случаи, когда по сути предприятия разрушались, а не расстраивались, должны быть пересмотрены. Это важно для экономики,
– заметил экс-министр.
Нулевая декларация
В то же время Тимофей Милованов добавил, что к предпринимателям, которые приватизировали предприятие с нарушениями или не доплатили за него, но развивали его, можно применить "нулевую декларацию".
Важно, чтобы предприятие работало, создавало рабочие места и платило налоги.
Что известно о решении СНБО: кратко
- Правоохранительным органам поручили провести расследование и выяснить причины, по которым государственная собственность оказалась в частных руках.
- По решению СНБО, Кабмин должен был принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, которые проходят через территорию Украины.
- Речь идет о безотлагательном определении центрального органа исполнительной власти, ответственного за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов.
- А также принятие мер для обеспечения защиты экономических интересов государства.
Поделиться новостью