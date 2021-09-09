Миллионы гривен в бюджет, – Жмеренецкий рассказал об экономическом эффекте от криптовалюты

Законопроект о виртуальных активах позволит регулировать криптовалюту в Украине. В то же время от него ожидают экономического эффекта – влияния на ВВП в частности.

Об этом в эфире 24 канала рассказал один из соавторов закона о криптовалюте, депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий. Даже поверхностные подсчеты, по его словам, указывают на то, что в день совершаются операции с виртуальными активами на 1 миллиард гривен.

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Он отметил, что примерно 2 миллиарда долларов лежат "мертвым грузом" на кошельках – эти деньги не работают в экономике.

Только с одного миллиарда гривен, если он будет нормально облагаться налогом – не по полной ставке, потому что там есть свои нюансы, но хотя бы по 5% как сейчас облагаются ФЛП – это миллионы гривен поступлений в бюджет,

– сказал соавтор закона о криптовалюте.

Алексей Жмеренецкий добавил, что в случае если 2 миллиарда долларов пойдут в экономику – они будут иметь мультипликационный эффект и увеличат ВВП Украины на несколько десятков миллионов долларов.

Законопроект призван детенизировать экономику

Сейчас уже несколько десятков депутатов и чиновников разных уровней проходят полную проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как раз по поводу задекларированных биткойнов и криптовалюты. У них – реально большие проблемы, потому что нужно показать идентификатор этих виртуальных валют, сказал Жмеренецкий.

"Если человек был уже должностным лицом, не имел права получать соответствующие доходы, но они у него появились в этом кошельке – это незаконное обогащение или еще какое-то коррупционное действие. То есть проблемы у них уже были и законопроект только облегчает эту проверку", – объяснил депутат.

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На следующий цикл декларирования по закону будут требовать указания открытого идентификатора относительно кошелька в криптовалюте. Чиновник не сможет избегать декларирования или полной проверки ссылаясь на то, что он якобы не захочет предоставить такой идентификатор.

Но это лишь небольшой блок этого законопроекта касающийся декларирования. На самом деле сам законопроект призван детенизировать экономику,

– заявил Алексей Жмеренецкий.

Депутат добавил, что законопроект касается широкого круга людей, предпринимателей, которые пользуются виртуальными активами, но пока не смогли работать с международными биржами, легально обменивать виртуальные активы на деньги. Именно с помощью этого законопроекта они смогут это делать.

Жмеренецкий о криптовалюте в Украине: смотрите видео 24 канала

Криптовалюта в Украине: коротко