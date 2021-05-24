Убыточная отрасль: сколько денег потеряли госкомпании Минэнерго

30 предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики Украины, отчитались о чистых убытках на сумму более 1,6 миллиарда гривен, о чем министерство сообщило в отчете за I квартал 2021 года. Однако, не все компании оказались убыточными.
Показатели отчета Минэнерго
- 30 предприятий завершило І квартал 2021 года с убытком в размере 1,614 миллиарда гривен.
- 7 предприятий – с прибылью в размере 1,9 миллиона гривен.
- 1 предприятие считается безубыточным.
Читайте также Антимонопольный комитет оштрафовал энергетическую отрасль: кто оказался под прицеломОбратите внимание! За 2020 год 46 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о совокупных чистых убытках на сумму 4,2 миллиарда гривен .
Какие из 30 компаний получили наибольшие убытки
- Восточный горно-обогатительный комбинат – 341,1 миллиона гривен;
- ГП "Первомайскуголь" – 232,8 миллиона гривен;
- ГП "Львовуголь" – 209,4 миллиона гривен;
- ГП "Лисичанскуголь" – 151,6 миллиона гривен;
- ГП "Торецкуголь" – 147,4 миллиона гривен.
Расходы на работников за I квартал 2021 года
Среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составила около 43 тысяч человек. Общие же расходы на оплату труда составили 1,7 миллиарда гривен.
На что потратили 1,7 миллиарда гривен, основные расходы:
- 13,2 тысячи гривен – среднемесячные расходы на работников;
- 16 тысяч гривен – на административно-управленческий персонал;
- 55,8 тысячи гривен – на директоров энергетических компаний.
Решение СНБО, касающиеся энергетической отрасли
- В январе 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", которым предусмотрено утверждение государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года для обеспечения финансирования развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
- В декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины и принять решение.