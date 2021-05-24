Убыточная отрасль: сколько денег потеряли госкомпании Минэнерго

09:29

30 предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики Украины, отчитались о чистых убытках на сумму более 1,6 миллиарда гривен, о чем министерство сообщило в отчете за I квартал 2021 года. Однако, не все компании оказались убыточными.