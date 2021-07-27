Детали будущего соглашения

Сейчас еще не известны условия соглашения, лишь, что компания Kaspi.kz выкупает все 100% Portmone Group у нынешнего владельца, инвестиционной компании Dragon Capital. Операцию планируют закрыть к концу 2021 года, считают в издании ANI.

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Поскольку, соответствующие запросы уже направлены в Антимонопольный комитет Украины и Национальный банк Украины.

Почему для Kaspi.kz важное соглашение с Portmone Group

Поскольку сервис Portmone является партнером Visa и Mastercard, то соглашение позволит казахской компании Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с международными платежными системами в Украине, что упомянутые выше.

Сервис Portmone: факты

Украинская межбанковская платежная система и один из крупнейших игроков на рынке.

Была основана Игорем Гориным в 2002 году.

В 2013 году ее приобрела инвестиционная компания Dragon Capital. Сумма сделки тогда не сообщалось, однако источники на рынке предполагали, что скорее всего, актив приобрели с целью перепродаже в будущем.

Что известно о казахской компании Kaspi Pay

Компания Kaspi Pay принадлежит крупнейшей финтех-компании Казахстана – Kaspi.kz, что позиционирует себя, как приложение Super App в котором доступны десятки различных функций. В частности, платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тому подобное.

В октябре Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого:

привлекли 870 миллионов долларов,

капитализация составила до 6,5 миллиарда долларов.

Благодаря росту финансовых показателей, капитализация Kaspi.kz выросла до 13 миллиардов долларов. Также компания расширяется географически и уже известно, что новой страной станет Украина.

Обратите внимание! Компания Mastercard сообщила, что запускает новый сервис бесконтактных оплат совместно с брендом швейцарских часов Swatch – SwatchPAY. Сервис будет альтернативой Apple Pay, Garmin Pay и Google Pay, которые уже действуют в Украине.