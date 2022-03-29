Миллиарды долларов, – Шмигаль о финансовой подушке безопасности и дефиците бюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об экономической ситуации в стране. В частности, он упомянул о поступлениях в бюджет, как и дефиците.

Шмыгаль сообщил, что за март удастся выполнить более 70% доходов в государственный бюджет. Однако в апреле ситуация может оказаться хуже.

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Шмыгаль о государственном бюджете

По словам главы правительства, украинские предприятия очень ответственно относятся к уплате налогов, таким образом статью бюджета удалось перевыполнить. В то время как основная статья проседания государственного бюджета – это таможня. Благодаря этому государство может выполнять свои социальные обязательства.

Что касается ситуации в следующем месте, то показатели поступления в бюджет могут быть хуже, ведь экономика Украины только восстанавливается от шока. В целях стимулирования этой сферы в этом месяце Кабмин решил полностью открыть таможню. Кроме того, начала работать новая налоговая система – 2% из оборота. Соответственно, в краткосрочной перспективе результатом этого может стать сокращение доходов государственного бюджета почти вдвое.

Однако даже при этом сценарии четко следует понимать, что денег на все первоочередные статьи в Украине хватит. По словам Шмыгаля, это касается планирования на следующие 2 – 3 месяца. Речь идет об:

армии,

социальных выплатах,

медицине,

других защищенных статьях бюджета.

Шмыгаль также сообщил, что от МВФ Украина получила до 1,4 миллиарда долларов, а от ЕС – 1,2 миллиарда долларов. К тому же у государства есть доступ к кредитам и грантам. В общей сложности речь идет о сумме более 3 миллиардов долларов. Глава Кабмина сообщил, что еще примерно 10 миллиардов долларов сейчас "работают". По его словам, это подушка безопасности для Украины. Эти деньги планируется использовать для покрытия дефицита бюджета.

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