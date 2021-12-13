Миллиардный убыток "Укрэнерго" в третьем квартале: назвали причину

Экономика "Укрэнерго" получила убытки на 2,7 миллиарда гривен. Речь идет о третьем квартале 2021 года.

Убытки Национальной энергетической компании за 9 месяцев 2020 года составил 28,5 миллиарда гривен, что почти в десять раз выше показателя 2021 года. Об этом говорится в отчете по выполнению финансового плана предприятия.

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Миллиардный ущерб "Укрэнерго"

В 2021 году компания после убытков 2020 года временно вышла на прибыль, и по итогам полугодия заработала 306,7 миллиона гривен. Однако убыток 3 квартала привел к финансовому результату за январь – сентябрь в 2,7 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

Причинами убыточности в компании назвали сезонное увеличение генерации возобновляемых источников энергии, перед которыми у компании спецобязательства.

По состоянию на сентябрь 2021 года у компании было 77 миллиардов гривен финансовых обязательств и обеспечений, часть из которых была перед производителем возобновляемых источников энергии.

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Компания "Укрэнерго" получит новый наблюдательный совет, ведь именно таким было требование Международного валютного фонда.

В частности, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что избрание профессионального наблюдательного совета будет способствовать прозрачности деятельности и уменьшению коррупционных рисков.

6 декабря в Минэнергетике рассказали, что из-за отсутствия топлива не могли работать 20 блоков и 1 корпус тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7,26 гигаватт. В частности, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 414,9 тысячи тонн, в том числе газового – 318,9 тысячи тонн и антрацитового – 96 тысяч тонн.

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