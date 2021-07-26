Миллиардные убытки: что не так с Олимпиадой-2020 в Токио

Олимпиада-2020, открытие которой произошло 23 июля 2021 года в Токио, стала самой дорогой в истории, а убытки от ее переноса достигают 23 миллиардов долларов. Сколько потратили и какую сумму могут заработать, от проведения олимпийских игр, читайте дальше.

Расходы на Олимпиаду-2020

Решение о переносе Олимпиады-2020 обошлось оргкомитету в 3,3 миллиарда долларов, а смета, согласно официальным данным, превысила 15,9 миллиарда долларов. Таким образом, Олимпиада в Токио стала самой дорогой в истории летних Игр, превзойдя рекорд Лондона-2012, когда речь шла о 14,9 миллиарда долларов.

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Расчеты аудиторского совета Японии

Напомним, что в 2013 году бюджет Игр в Токио составлял 7,3 миллиарда долларов, а в 2019 году – 12,6 миллиарда долларов.

Национальный аудиторский совет Японии еще в 2018 году оценил расходы в 26,3 миллиарда долларов. Однако, через год совет сообщил, что властями было выделено дополнительно еще 9,7 миллиарда долларов, принадлежащих к олимпийским расходов, которые не были включены в эту статью.

Губернатор Токио Юрико Коикэ еще до пандемии заявляла, что город потратит дополнительно сумму в около 7,4 миллиарда долларов на подготовку к олимпийским играм, которую также не было учтено.

По оценкам аналитиков, общая сумма расходов Японии составит около 28 миллиардов долларов.

Объекты, которые построили к Олимпиаде-2020

. Это первое в истории открытие игр, на котором не было зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Что касается количества высокопоставленных гостей, то их будет менее тысячи человек, передает издание Kyodo

В общем, к Олимпиаде было построено восемь новых объектов – и во всех был превышен бюджет. Стоит отметить, что сметы на строительство объектов повлияли на увеличение бюджета.

Национальный стадион – главная арена олимпийских игр в первоначально должна была обойтись в 1,4 миллиарда долларов, однако после представления второго футуристического проекта, стоимость увеличилась до 2 миллиардов долларов . Стадион был построен на месте Олимпийского стадиона Игр 1964 года и вмещает 80 тысяч человек.

– главная арена олимпийских игр в первоначально должна была обойтись в 1,4 миллиарда долларов, однако после представления второго футуристического проекта, стоимость увеличилась до . Стадион был построен на месте Олимпийского стадиона Игр 1964 года и вмещает 80 тысяч человек. Олимпийская деревня , состоящая из 21 здания и является одним из важных объектов Олимпиады-2020, обошлось в 2 миллиарда долларов . Ожидалось, что уже до конца 2020 года проект начнет окупаться в результате продажи апартаментов. Однако из-за переноса соревнований село год простояло пустым.

, состоящая из 21 здания и является одним из важных объектов Олимпиады-2020, обошлось в . Ожидалось, что уже до конца 2020 года проект начнет окупаться в результате продажи апартаментов. Однако из-за переноса соревнований село год простояло пустым. Гимнастический зал , который обошелся стране в 200 миллионов долларов вместо запланированных 81 миллиона долларов.

, который обошелся стране в вместо запланированных 81 миллиона долларов. Стадион для игры в бадминтон – 330 миллионов долларов .

– . Волейбольный стадион – 340 миллионов долларов .

– . Центр водных видов – 540 миллионов долларов.

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Убытки из-за эпидемии коронавируса

Возврат билетов

Бесспорно фактором, который существенно повлиял на убыточность Олимпиада-2020 – коронавирус. Следовательно, деньги за 4,48 миллиона проданных билетов пришлось вернуть, а из-за закрытия трибун организаторы недосчитались около 800 миллионов долларов.

Японские болельщики будут допущены только на стадионы, которые расположены в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не более чем 10 тысяч человек.

Закрытие границ

С учетом закрытия границ для иностранцев, проведение соревнований без болельщиков и переноса Игр общие потери для экономики Японии оцениваются от 6,3 миллиарда долларов до 23 миллиардов долларов. Вместе с тем закрытие границ для иностранных болельщиков лишило экономику около 1,4 миллиарда долларов, а запрет на посещение трибун японцами – дополнительно 1,3 миллиарда долларов.

Отмена Олимпиады-2020

В случае отмены Олимпиады-2020 убытки Японии могли бы составить от 17 миллиардов долларов до 40 миллиарда долларов, а страховые возмещения составили б лишь около 3 миллиардов долларов. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) потратил на страховку от форс-мажорных ситуаций 800 миллионов долларов, а оргкомитет - 650 миллиардов долларов.

Сколько планировала Япония заработать благодаря Олимпиаде-2020

До решения о переносе организаторы планировали заработать в краткосрочной перспективе около 6,7 миллиарда долларов за счет:

спонсорской поддержки – 60 локальных спонсоров выплатили рекордные в олимпийской истории 3,3 миллиарда долларов, после переноса они выделили дополнительно еще 200 миллионов долларов;

от продажи билетов – 850 миллионов долларов;

дополнительных доходов – 700 миллионов долларов;

других статей – 400 миллионов долларов.

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Прогнозируемая прибыль

Организационный комитет получит от МОК доли от продажи медиаправ. По предварительным оценкам – не менее 800 миллионов долларов, выплат всемирных партнеров МОК – 500 миллионов долларов.

Также ожидается перевод от ведущей олимпийской организации – 800 миллионов долларов, как части маркетинговых доходов и компенсации расходов на прием официальных лиц.