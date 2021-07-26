Расходы на Олимпиаду-2020
Решение о переносе Олимпиады-2020 обошлось оргкомитету в 3,3 миллиарда долларов, а смета, согласно официальным данным, превысила 15,9 миллиарда долларов. Таким образом, Олимпиада в Токио стала самой дорогой в истории летних Игр, превзойдя рекорд Лондона-2012, когда речь шла о 14,9 миллиарда долларов.
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Расчеты аудиторского совета Японии
Национальный аудиторский совет Японии еще в 2018 году оценил расходы в 26,3 миллиарда долларов. Однако, через год совет сообщил, что властями было выделено дополнительно еще 9,7 миллиарда долларов, принадлежащих к олимпийским расходов, которые не были включены в эту статью.
Губернатор Токио Юрико Коикэ еще до пандемии заявляла, что город потратит дополнительно сумму в около 7,4 миллиарда долларов на подготовку к олимпийским играм, которую также не было учтено.
По оценкам аналитиков, общая сумма расходов Японии составит около 28 миллиардов долларов.
Объекты, которые построили к Олимпиаде-2020
В общем, к Олимпиаде было построено восемь новых объектов – и во всех был превышен бюджет. Стоит отметить, что сметы на строительство объектов повлияли на увеличение бюджета.
- Национальный стадион – главная арена олимпийских игр в первоначально должна была обойтись в 1,4 миллиарда долларов, однако после представления второго футуристического проекта, стоимость увеличилась до 2 миллиардов долларов. Стадион был построен на месте Олимпийского стадиона Игр 1964 года и вмещает 80 тысяч человек.
- Олимпийская деревня, состоящая из 21 здания и является одним из важных объектов Олимпиады-2020, обошлось в 2 миллиарда долларов. Ожидалось, что уже до конца 2020 года проект начнет окупаться в результате продажи апартаментов. Однако из-за переноса соревнований село год простояло пустым.
- Гимнастический зал, который обошелся стране в 200 миллионов долларов вместо запланированных 81 миллиона долларов.
- Стадион для игры в бадминтон – 330 миллионов долларов.
- Волейбольный стадион – 340 миллионов долларов.
- Центр водных видов – 540 миллионов долларов.
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Убытки из-за эпидемии коронавируса
Возврат билетов
Бесспорно фактором, который существенно повлиял на убыточность Олимпиада-2020 – коронавирус. Следовательно, деньги за 4,48 миллиона проданных билетов пришлось вернуть, а из-за закрытия трибун организаторы недосчитались около 800 миллионов долларов.
Японские болельщики будут допущены только на стадионы, которые расположены в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не более чем 10 тысяч человек.
Закрытие границ
С учетом закрытия границ для иностранцев, проведение соревнований без болельщиков и переноса Игр общие потери для экономики Японии оцениваются от 6,3 миллиарда долларов до 23 миллиардов долларов. Вместе с тем закрытие границ для иностранных болельщиков лишило экономику около 1,4 миллиарда долларов, а запрет на посещение трибун японцами – дополнительно 1,3 миллиарда долларов.
Отмена Олимпиады-2020
В случае отмены Олимпиады-2020 убытки Японии могли бы составить от 17 миллиардов долларов до 40 миллиарда долларов, а страховые возмещения составили б лишь около 3 миллиардов долларов. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) потратил на страховку от форс-мажорных ситуаций 800 миллионов долларов, а оргкомитет - 650 миллиардов долларов.
Сколько планировала Япония заработать благодаря Олимпиаде-2020
До решения о переносе организаторы планировали заработать в краткосрочной перспективе около 6,7 миллиарда долларов за счет:
- спонсорской поддержки – 60 локальных спонсоров выплатили рекордные в олимпийской истории 3,3 миллиарда долларов, после переноса они выделили дополнительно еще 200 миллионов долларов;
- от продажи билетов – 850 миллионов долларов;
- дополнительных доходов – 700 миллионов долларов;
- других статей – 400 миллионов долларов.
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Прогнозируемая прибыль
Организационный комитет получит от МОК доли от продажи медиаправ. По предварительным оценкам – не менее 800 миллионов долларов, выплат всемирных партнеров МОК – 500 миллионов долларов.
Также ожидается перевод от ведущей олимпийской организации – 800 миллионов долларов, как части маркетинговых доходов и компенсации расходов на прием официальных лиц.