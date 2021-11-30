Показательные данные "Нафтогаза"
- Прибыль за III квартал 2021 года – 2,5 миллиарда гривен.
- Ущерб в III квартале 2020 года – 1,8 миллиарда гривен.
Важно В "Нафтогазе" отрицают заявление местных властей касательно "льготного" газа
Результаты деятельности компании за аналогичный период в прошлом году характеризуются убытками в сумме 1,8 миллиарда гривен,
– отметили в "Нафтогазе".
Также в НАК рассказали, что консолидированная финансовая отчетность, охватывающая группу компаний, контролирующих НАК, будет обнародована в ближайшее время.
"Проверенная аудиторами финансовая отчетность по результатам 2021 года будет опубликована в 2022 году в сроки, определенные законодательством", – говорится в сообщении на сайте НАК.