Показательные данные "Нафтогаза"

Прибыль за III квартал 2021 года – 2,5 миллиарда гривен.

Ущерб в III квартале 2020 года – 1,8 миллиарда гривен.

Важно В "Нафтогазе" отрицают заявление местных властей касательно "льготного" газа

Результаты деятельности компании за аналогичный период в прошлом году характеризуются убытками в сумме 1,8 миллиарда гривен,

– отметили в "Нафтогазе".

Напомним , что по результатам I квартала 2021 года наиболее прибыльным среди госпредприятий был "Нафтогаз". Прибыль составила 12,6 миллиарда гривен.

Также в НАК рассказали, что консолидированная финансовая отчетность, охватывающая группу компаний, контролирующих НАК, будет обнародована в ближайшее время.

"Проверенная аудиторами финансовая отчетность по результатам 2021 года будет опубликована в 2022 году в сроки, определенные законодательством", – говорится в сообщении на сайте НАК.