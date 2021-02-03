В МИД подтвердили, что Китай все же направил ноту Украине: причины
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что получили ноту от коллег-дипломатов из Китая. О чем именно говорилось в документе – в МИД не разглашают. Однако ранее СМИ сообщали, что такова реакция Пекина на введение Киевом санкций в отношении компаний-инвесторов "Мотор Сичи"
Источник: "Радио Свобода"
Нота – это конфиденциальная переписка, поэтому ее содержание в украинском МИД разглашать отказались.
Ранее МИД Украины получил ноту от Китая после санкций против инвесторов "Мотор Сичи", – СМИ
Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе. Украинская сторона остается настроенной к решению всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая,
– сказали в ведомстве.
Такова реакция Пекина на введение санкций против китайских компаний
Как ранее информировало "Зеркало недели", так в Пекине восприняли введение санкций против китайских компаний Xinwei Group. Представитель МИД Поднебесной заявил, что Китай против наложения односторонних ограничений иностранными государства, а в отношении своих компаний – то от них требуют законной деятельности.
Почему возник скандал с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"?
Главой одного из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей является Вячеслав Богуслаев. Несколько лет назад Богуслаев признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая. Сейчас этим компаниям принадлежит около 50% акций "Мотор Сичи".
СБУ расследовала дело об ослаблении государства путем вывоза мощностей стратегического предприятия. В 2019 году предприятие пробовали купить еще раз, однако Антимонопольный комитет сделку не утвердил.
Данные на основе информации из Википедии..
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