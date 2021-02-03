В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что получили ноту от коллег-дипломатов из Китая. О чем именно говорилось в документе – в МИД не разглашают. Однако ранее СМИ сообщали, что такова реакция Пекина на введение Киевом санкций в отношении компаний-инвесторов "Мотор Сичи"

Источник: "Радио Свобода"

Нота – это конфиденциальная переписка, поэтому ее содержание в украинском МИД разглашать отказались.

Ранее МИД Украины получил ноту от Китая после санкций против инвесторов "Мотор Сичи", – СМИ

Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе. Украинская сторона остается настроенной к решению всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая,

– сказали в ведомстве.

Такова реакция Пекина на введение санкций против китайских компаний

Как ранее информировало "Зеркало недели", так в Пекине восприняли введение санкций против китайских компаний Xinwei Group. Представитель МИД Поднебесной заявил, что Китай против наложения односторонних ограничений иностранными государства, а в отношении своих компаний – то от них требуют законной деятельности.

Важно! По решению СНБО президент Владимир Зеленский 29 января ввел санкции в отношении компаний миллиардера Ван Цзиня. Эти предприятия хотели реализовать свои права как инвестора украинского гиганта "Мотор Сич".