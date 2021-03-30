Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман не может спрогнозировать, когда государство получит следующий транш. Все зависит от прогресса в решении определенных вопросов.

Люнгман отметил, что нужен прогресс в выполнении условий и обязательств, определенных в программе. Также следует решить проблемы, которые появились позже. К теме Переговоры продолжатся, – МВФ об условиях для нового транша Украине О каких проблемах говорил Люгман По его словам, важно сохранить проведенные Нацбанком реформы и прогресс в укреплении НБУ. Нужно защитить его от лишнего внешнего давления.

Также должен быть четкий план сокращения фискального дефицита, отказа от контроля над ценами на газ. Так, политик подчеркнул, что всегда будет существовать часть людей, которые не смогут покрыть полную стоимость газа. Однако для этого есть программа субсидий, поддерживаемая МВФ.

Люгман призвал решить вопрос долгосрочной модели на рынке электроэнергетики. Он утверждает, что финансовые дисбалансы рынка вызывают беспокойство. По словам чиновника, существует потребность дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора.

Кроме того, представитель МВФ акцентировал на соблюдении принципа добродетели антикоррупционных органов и судебной системы. Сотрудничество с МВФ: почему Украина не получила транш МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины. Государство должно было получить 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года страна получила 2 миллиарда.

В прошлом году должны были выделить еще 2 транша – 700 миллионов долларов, но этого до сих пор не произошло.

В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Однако пока программа стоит на паузе, пока Украина не выполнит условия.