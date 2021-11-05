Международные резервы Украины выросли почти на миллиард долларов за месяц
Источник:Национальный банк Украины
Размер международных резервов Украины за октябрь текущего года вырос на 3,3%. Источниками средств стал транш от Европейской комиссии и размещение внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Объем международных резервов
По состоянию на 1 ноября текущего года размер резервов составил 29,65 миллиарда долларов.
- В октябре резервы выросли на 949,03 миллиона долларов, или на 3,3%.
- С начала года – на 521,30 миллиона долларов, или на 1,8%.
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Источники поступлений
Валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 миллиарда долларов из которых:
- 588,7 миллиона евро – транш от Европейской комиссии,
- 431,9 миллиона долларов – от размещения ОВГЗ.
Обслуживание и погашение госдолга
На обслуживание и погашение госдолга в октябре 2021 года было направлено 911,7 миллиона долларов. Напомним, что прогноз выплат по госдолгу в текущем году – 596 миллиардов гривен. По внутреннему долгу – 446,05 миллиарда гривен.
Интересно Сколько Украина должна будет выплатить по госдолгу до 2024 года: прогноз МинфинаОбратите внимание! Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превалировал спрос. По итогам октября 2021 года объем чистой покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке составил около 700 миллионов долларов.
Как будут расти международные резервы
В ходе последнего пресс-брифинга НБУ ухудшил прогноз размера международных резервов Украины до конца 2021 года на 0,2 миллиарда долларов. Ожидается, что они будут на уровне 31,1 миллиарда долларов в 2021 году.
Согласно обновленному прогнозу НБУ в следующих годах они сократятся до:
- 30,2 миллиарда долларов в 2022 году (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов),
- 29,6 миллиарда долларов в 2023 году (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов).
Что такое международные резервыМеждународные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.
Источник НБУ