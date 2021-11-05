Международные резервы Украины выросли почти на миллиард долларов за месяц

На обслуживание и погашение госдолга в октябре 2021 года было направлено 911,7 миллиона долларов. Напомним, что прогноз выплат по госдолгу в текущем году – 596 миллиардов гривен. По внутреннему долгу – 446,05 миллиарда гривен.

Валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 миллиарда долларов из которых:

Как будут расти международные резервы

В ходе последнего пресс-брифинга НБУ ухудшил прогноз размера международных резервов Украины до конца 2021 года на 0,2 миллиарда долларов. Ожидается, что они будут на уровне 31,1 миллиарда долларов в 2021 году.

Согласно обновленному прогнозу НБУ в следующих годах они сократятся до:

30,2 миллиарда долларов в 2022 году (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов),

29,6 миллиарда долларов в 2023 году (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов).