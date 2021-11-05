Объем международных резервов

По состоянию на 1 ноября текущего года размер резервов составил 29,65 миллиарда долларов.

  • В октябре резервы выросли на 949,03 миллиона долларов, или на 3,3%.
  • С начала года – на 521,30 миллиона долларов, или на 1,8%.

К теме Нацбанк ухудшил прогноз относительно размера международных резервов

Источники поступлений

Валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 миллиарда долларов из которых:

Как будут расти международные резервы

В ходе последнего пресс-брифинга НБУ ухудшил прогноз размера международных резервов Украины до конца 2021 года на 0,2 миллиарда долларов. Ожидается, что они будут на уровне 31,1 миллиарда долларов в 2021 году.

Согласно обновленному прогнозу НБУ в следующих годах они сократятся до:

  • 30,2 миллиарда долларов в 2022 году (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов),
  • 29,6 миллиарда долларов в 2023 году (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов).

Что такое международные резервы

Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.
Источник НБУ