Объем международных резервов
По состоянию на 1 ноября текущего года размер резервов составил 29,65 миллиарда долларов.
- В октябре резервы выросли на 949,03 миллиона долларов, или на 3,3%.
- С начала года – на 521,30 миллиона долларов, или на 1,8%.
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Источники поступлений
Валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 миллиарда долларов из которых:
- 588,7 миллиона евро – транш от Европейской комиссии,
- 431,9 миллиона долларов – от размещения ОВГЗ.
Как будут расти международные резервы
В ходе последнего пресс-брифинга НБУ ухудшил прогноз размера международных резервов Украины до конца 2021 года на 0,2 миллиарда долларов. Ожидается, что они будут на уровне 31,1 миллиарда долларов в 2021 году.
Согласно обновленному прогнозу НБУ в следующих годах они сократятся до:
- 30,2 миллиарда долларов в 2022 году (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов),
- 29,6 миллиарда долларов в 2023 году (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов).
Что такое международные резервыМеждународные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.
Источник НБУ