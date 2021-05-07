Динамика роста резерва

В НБУ отметили, что рост международного резерва произошел под влиянием валютных поступлений и переоценки финансовых инструментов. В частности, регулятор выделил три главных фактора, которые повлияли на динамику роста резерва:

операции по управлению государственным долгом, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют), операции Национального банка на межбанковском валютном рынке .

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Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,

– рассказали в НБУ.

1. Операции по управлению государственным долгом

В общем, валютные поступления в пользу правительства составляли около 1,4 миллиарда долларов, по итогам апреля. Сумма поступлений сформировалась благодаря размещению еврооблигаций (ОВГЗ) и облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), а именно:

от размещения ОВГЗ в апреле бюджет получил около 1,25 миллиарда долларов;

от продажи ОВГ – 121,4 миллиона долларов.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил 556,1 миллиона долларов. Из каких 391,5 миллиона долларов направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78 миллионов долларов – на обслуживание ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств в иностранной валюте.

Что такое ОВГЗ ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – облигация, эмиссионная ценная бумага, которая выпускается по стране с целью финансирования дефицита государственного бюджета.

Что такое ОВГЗ ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов Украины) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, рассказывает Минфин .

2. Переоценка финансовых инструментов

Переоценка финансовых инструментов тоже повлияла на объем резервов, как отметили в НБУ, в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. Их стоимость в апреле текущего года выросла на 200 миллионов долларов.

3. Операции НБУ на межбанке