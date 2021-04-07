Международные резервы Украины уменьшили на 5%: куда делись деньги
Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств. По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы составили чуть более 27 миллионов долларов, что на 5% ниже показателей предыдущего месяца.
Источник:Национальный банк Украины
Объем резерва Украины в апреле
Международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 миллионов долларов (в эквиваленте). В марте резервы государства были также частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.
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На объем резервов повлияли:
- Операции по управлению государственным долгом.
- Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 миллиона долларов.
- Операции НБУ на межбанке.
Что такое международные резервыМеждународные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти, объясняют в НБУ.
Инфографика Национального банка Украины
Операции по управлению госдолгом
- Около 1,3 миллиарда долларов составил общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.
- 570,5 миллиона долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций.
- 508,2 миллиона долларов было выплачено в пользу МВФ.
- 325,2 миллиона долларов государство потратило на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
Операции на межбанке
В НБУ рассказали, что преимущественно валютный рынок в марте 2021 года был практически сбалансированным. Однако, вместе с тем, наблюдалась избыточное предложение валюты, что позволило Нацбанку пополнить резервы на 50,5 миллионов долларов.
Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,
– отметили в НБУ.
Инфографика Национального банка Украины
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