Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств. По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы составили чуть более 27 миллионов долларов, что на 5% ниже показателей предыдущего месяца.

Объем резерва Украины в апреле

Международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 миллионов долларов (в эквиваленте). В марте резервы государства были также частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

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На объем резервов повлияли:

Операции по управлению государственным долгом. Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 миллиона долларов. Операции НБУ на межбанке.

Что такое международные резервы Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти, Международные резервывысоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти, объясняют в НБУ

Инфографика Национального банка Украины

Операции по управлению госдолгом

Около 1,3 миллиарда долларов составил общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

составил общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. 570,5 миллиона долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций.

были направлены на обслуживание еврооблигаций. 508,2 миллиона долларов было выплачено в пользу МВФ.

было выплачено в пользу МВФ. 325,2 миллиона долларов государство потратило на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В НБУ отметили, что поступления от размещения внутренних гособлигаций составляли 473,7 миллиона долларов.

Операции на межбанке

В НБУ рассказали, что преимущественно валютный рынок в марте 2021 года был практически сбалансированным. Однако, вместе с тем, наблюдалась избыточное предложение валюты, что позволило Нацбанку пополнить резервы на 50,5 миллионов долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,

– отметили в НБУ.

Инфографика Национального банка Украины

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