Международные резервы Украины уменьшились на 106,2 тысячи долларов за май

Национальный банк Украины сообщил, что за месяц международные резервы Украины сократились на 0,6%. 1 мая текущего года они составляли 28 миллиардов долларов, а 1 июня – 27,84 миллиарда долларов.

Что повлияло на объемы резервов

Международные резервы Украины уменьшились из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

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В НБУ выделили два фактора, определивших динамику резервов в мае:

операции по управлению госдолгом, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Операции по управлению госдолгом

Общий объем платежей правительства по его обслуживанию и погашению составил 650,6 миллиона долларов. Из них 529,3 миллиона долларов были направлены на внутренние гособлигации (ОВГЗ), остальные – на выполнение других валютных обязательств государства.

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Что касается валютных поступлений в пользу правительства, то они составили 417,9 миллиона долларов, из которых 354,3 миллиона долларов – от размещения ОВГЗ. Также в мае правительство совместно с НБУ заплатило 64,3 миллиона долларов в пользу МВФ.

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин

Переоценка финансовых инструментов

На объем резервов также повлияла стоимость курсов валют. Она увеличилась на 136,8 миллиона долларов. Несмотря на то, что рынок был сбалансированным – НБУ не проводил валютных интервенций в мае.

Обратите внимание, что 7 июня НБУ впервые, после двухмесячного перерыва, вышел на межбанк и купил утром 20 миллионов долларов по курсу 27,19 гривны за доллар, подробнее об этом читайте в нашем материале. Также регулятор вышел на межбанк после обеда и купил 50 миллионов долларов по курсу 27,17 гривны за доллар, а затем появился с курсом 27,16 гривны за доллар.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.