Международные резервы Украины
По состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины составляют 28,7 миллиарда долларов. Напомним, что еще в конце августа они составляли 31,5 миллиарда долларов, благодаря начислению СДР (SDR) от МВФ.
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Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,
– говорится в сообщении НБУ.
Динамика резервов в течение сентября
В НБУ отметили, что на динамику резервов Украины на протяжении сентября повлияло несколько факторов: операции по управлению по госдолгу, валютные поступления от размещения ОВГЗ, переоценка финансовых инструментов и операции регулятора на межбанке.
Обслуживание и погашение госдолга
Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 2,56 миллиарда долларов:
- 2,52 миллиарда долларов по внешним государственным облигациям (ОВГЗ),
- 2,1 миллиона долларов на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
Переоценка финансовых инструментов
Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют также повлияла на состояние международных резервов Украины. В сентябре их стоимость уменьшилась на 202 миллионов долларов.
Операции на межбанке
- Регулятор отметил, что в основном предложение валюты на межбанковском рынке превышало спрос. Это позволило НБУ выкупить в резервы 146,6 миллиона долларов.
- В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 миллионов долларов.
- В общем, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты регулятором на валютном рынке составляла 139,6 миллиона долларов.