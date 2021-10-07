Международные резервы Украины

По состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины составляют 28,7 миллиарда долларов . Напомним, что еще в конце августа они составляли 31,5 миллиарда долларов, благодаря начислению СДР (SDR) от МВФ.

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Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,

– говорится в сообщении НБУ.

Динамика резервов в течение сентября

В НБУ отметили, что на динамику резервов Украины на протяжении сентября повлияло несколько факторов: операции по управлению по госдолгу, валютные поступления от размещения ОВГЗ, переоценка финансовых инструментов и операции регулятора на межбанке.

Обслуживание и погашение госдолга

Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 2,56 миллиарда долларов :

2,52 миллиарда долларов по внешним государственным облигациям (ОВГЗ),

2,1 миллиона долларов на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

Валютные поступления от размещения ОВГЗ составили 216,9 миллиона долларов.

Напомним, что до конца года нужно платить 258 миллиардов гривен.

Переоценка финансовых инструментов

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют также повлияла на состояние международных резервов Украины. В сентябре их стоимость уменьшилась на 202 миллионов долларов.

Операции на межбанке