Международные резервы Украины выросли до своего максимума за последние 8 лет. По состоянию на 1 января 2021 года их размер достиг рекордных 29 132,63 миллиона долларов.

Ровно год назад этот показатель составлял 25 302,16 миллиона долларов. Следовательно, за 2020 год размер международных резервов Украины вырос на 15,5%, об этом сообщили в НБУ.

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Достичь такого результата удалось, в частности, благодаря рекордному росту резервов в декабре. Тогда их размер вырос на аж на 11,5%.



Динамика роста международных резервов / график НБУ

В Нацбанке отметили, что в декабре в пользу правительства поступило валютных поступлений на почти 3 миллиарда долларов.

В частности, 1 миллиард долларов (в эквиваленте) – от размещения внутренних государственных облигаций. Еще 670,2 миллиона – от размещения еврооблигаций.

Что такое международные резервы

Это запасы иностранных финансовых активов, которые принадлежат стране. Их используют для обеспечения платежей органов государственной власти и тратят на другие нужды общеэкономического значения.

Международные резервы нужны, в частности, для того, чтобы корректировать курс национальной валюты. А также, чтобы рассчитываться по валютным обязательствам стран