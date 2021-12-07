Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Источник:НБУ
В ноябре международные резервы Украины выросли на 3%. Следовательно, по состоянию на 1 декабря они составили 30,549 миллиарда долларов.
Увеличение резервов, прежде всего, обусловлено вторым траншем от Международного валютного фонда. По программе stand-by поступило 500 миллионов специальных прав заимствования.
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Динамику резервов в течение ноября определяли и другие факторы. Среди них:
- операции по управлению государственным долгом.
Правительство получило 493 миллиона долларов валютных поступлений благодаря кредиту от Cargill Financial Services International в 250 миллионов евро и 167,4 миллиона евро от размещения внутренних гособлигаций.
За обслуживание и погашение госдолга было уплачено 481,7 миллиона долларов. Из них 251,3 миллиона долларов направлены на ОВГЗ, 145,2 миллиона долларов – на еврооблигации. Кроме того, в ноябре правительство и НБУ уплатили 64,4 миллиона долларов в пользу МВФ.
- операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
Первые недели ноября предложение валюты на межбанковском валютном рынке превалировало спрос на нее. В то же время во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении.
В целях сглаживания чрезмерных колебаний НБУ выкупил на валютном рынке 1 миллиард 177,8 миллиона долларов и продал 792,6 миллиона долларов. По итогам ноября объемы чистой покупки валюты Национального банка на межбанке составили 385,2 миллионов долларов.
- переоценка денежных инструментов.
В результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. Их стоимость за месяц снизилась на 135,6 миллиона долларов.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,
– отметили в НБУ.
Что известно о программе Stand-by
- Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов было утверждено 9 июня 2020 года.
- Помощь направляется на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.
- Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы ее успешно пройти и получить все транши.