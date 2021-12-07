Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

В ноябре международные резервы Украины выросли на 3%. Следовательно, по состоянию на 1 декабря они составили 30,549 миллиарда долларов.

Увеличение резервов, прежде всего, обусловлено вторым траншем от Международного валютного фонда. По программе stand-by поступило 500 миллионов специальных прав заимствования.

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Динамику резервов в течение ноября определяли и другие факторы. Среди них:

операции по управлению государственным долгом.

Правительство получило 493 миллиона долларов валютных поступлений благодаря кредиту от Cargill Financial Services International в 250 миллионов евро и 167,4 миллиона евро от размещения внутренних гособлигаций.

За обслуживание и погашение госдолга было уплачено 481,7 миллиона долларов. Из них 251,3 миллиона долларов направлены на ОВГЗ, 145,2 миллиона долларов – на еврооблигации. Кроме того, в ноябре правительство и НБУ уплатили 64,4 миллиона долларов в пользу МВФ.

операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Первые недели ноября предложение валюты на межбанковском валютном рынке превалировало спрос на нее. В то же время во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении.

В целях сглаживания чрезмерных колебаний НБУ выкупил на валютном рынке 1 миллиард 177,8 миллиона долларов и продал 792,6 миллиона долларов. По итогам ноября объемы чистой покупки валюты Национального банка на межбанке составили 385,2 миллионов долларов.

переоценка денежных инструментов.

В результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. Их стоимость за месяц снизилась на 135,6 миллиона долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,

– отметили в НБУ.

Что известно о программе Stand-by

Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов было утверждено 9 июня 2020 года.

Помощь направляется на преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в нашем государстве.

Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы ее успешно пройти и получить все транши.

! Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% и на 1 ноября составили 29,654 млрд долларов.В общей сложности утвердили 2,8 миллиарда долларов, еще осталось 2,2 миллиарда долларов. Программу продлили на 6 месяцев – у Украины больше шансов получить эти средства.