Международные резервы сократились на 5%: сколько Украина потеряла за месяц
Источник:Национальный банк Украины
Международные резервы Украины в январе текущего года сократились на 5,3%. В долларовом эквиваленте сумма составляет около 30 миллиардов долларов.
Как изменялся объем международных резервов
По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 миллиона долларов. По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года.
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Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,
– отметил регулятор.
Какие факторы определили динамику резервов в течение января
- Операции НБУ на межбанке.
- Операции по управлению госдолгом.
- Переоценка финансовых инструментов, речь идет об изменении рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 70,5 миллионов долларов.
Динамика международных резервов Украины / Инфографика НБУ
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Операции НБУ на межбанке
Регулятор отметил, что в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Продажа Нацбанком валюты позволила унять временный всплеск спроса на валютном рынке, считает регулятор.
- В январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 миллиона долларов, продал – 1 511,2 миллиона долларов.
- Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 миллиона долларов.
Что такое межбанкМежбанк (Международный валютный рынок) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украине. Торговаться на нем могут только украинские банки, а регулятором выступает Нацбанк.
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Операции по управлению госдолгом
Платежи по обслуживанию и погашению госдолга в январе составили 416,8 миллиона долларов, из которых 186,2 миллиона долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.
Валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 миллиона долларов, в том числе 143,4 миллиона поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.
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