Как изменялся объем международных резервов

По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 миллиона долларов . По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года.

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Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка,

– отметил регулятор.

Какие факторы определили динамику резервов в течение января

Операции НБУ на межбанке.

Операции по управлению госдолгом.

Переоценка финансовых инструментов, речь идет об изменении рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 70,5 миллионов долларов.

Динамика международных резервов Украины / Инфографика НБУ

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Операции НБУ на межбанке

Регулятор отметил, что в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Продажа Нацбанком валюты позволила унять временный всплеск спроса на валютном рынке, считает регулятор.

В январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 миллиона долларов, продал – 1 511,2 миллиона долларов.

Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 миллиона долларов.

Что такое межбанк Межбанк (Международный валютный рынок) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украине. Торговаться на нем могут только украинские банки, а регулятором выступает Нацбанк.

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Операции по управлению госдолгом

Платежи по обслуживанию и погашению госдолга в январе составили 416,8 миллиона долларов , из которых 186,2 миллиона долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 миллиона долларов, в том числе 143,4 миллиона поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.