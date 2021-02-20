В общем, если принять во внимание все тарифы в ежемесячной платежке, то счет за потребление воды будет не самым большим. Однако, зачем тратить больше там, где есть возможность сэкономить и позаботиться об окружающей среде.

Установите счетчик

Самое первое и самое главное, что стоит сделать на пути к экономии на водоснабжении и экономичном способе жизни – установить индивидуальный счетчик. Ведь в большинстве домов установлен общедомовой счетчик. Согласно ему показатели разбиваются между всеми квартирами, в которых не установлен индивидуальный счетчик, в результате чего вы вынуждены платить больше за чье-то расточительство.

Актуально Как сэкономить на газе: действенные советы уменьшения суммы в платежке

Разные счетчики

Однако, одного индивидуального счетчика может быть недостаточно, чтобы начать свой путь к уменьшению коммунальных платежек. Поэтому следует установить отдельный счетчик на горячую и холодную воду, так как цена за разную температуру воды отличная. Вода, имеющая температуру ниже 40 градусов по Цельсию считается холодной и насчитывается согласно тарифу на холодную воду. Именно поэтому имеет смысл устанавливать не просто общий индивидуальный счетчик на ваше жилье, а персональный на каждую температуру воды.

Выработайте полезную привычку

Такая привычка, как: плотно закрывать кран, не лить зря воду во время ежедневных уходовых ритуалов, не мыть овощи и фрукты под большим струей воды и так далее способна полезно влиять не только на ваш кошелек, но и сохранить ресурсы планеты.

Однако, чтобы не быть голословным предлагаем обратиться к статистике от НКРЕКП.

Капает из крана – 24 литра в сутки, 720 в месяц

Течет из крана – 144 литра в сутки, 4000 в месяц

Поэтому если принять во внимание все цифры, согласитесь, что за год вполне реально сэкономить немалую сумму денег.

Установите распылитель воды

Установите на все краны дома экономные насадки-распылители, благодаря которым вы будете использовать меньше воды во время мытья посуды, или принимая душ. К примеру, если с помощью душевой насадки вы можете заполнить сосуд объемом до 5 литров где-то за 25 секунд, то будет гораздо экономнее установить насадку с меньшими отверстиями, что позволит экономить до 50% воды.

Отдавайте предпочтение душу, а не ванной

Если хотите, чтобы сумма в ежемесячной платежке уменьшилась, то стоит отдавать предпочтение приему душа вместо ванны. Ведь, если принимать душ около 5 минут, то человек в среднем потратит до 100 литров воды. Однако во время принятия ванны вам придется потратить около 200 литров воды, что в разы больше.

Сантехника

Еще одним методом сбережения может быть экономная сантехника, или же поддерживание исправного состояния уже имеющейся. Так, к примеру, можно приобрести унитаз с двумя режимами слива (полным и экономичным), благодаря чему получится сэкономить около 15 литров воды днем для типичной семьи на три человека.

Также, если ваша сантехника не исправна, то вы ежедневно будете напрасно тратить воду за которую потом придется заплатить по счетам.

Важно. НКРЕКП отмечает на своем сайте, что если украинец не может устранить причину потери воды самостоятельно, то может вызвать слесаря ЖЭКа, которому не будет обязан платить за ремонт по устранению утечек. Поскольку стоимость работы и материалов для ремонта входит в сумму уже оплаченных нами коммунальных платежей. И отмечает, что подавать заявки на ремонт и жалобы можно в письменном виде. В случае, если утечка не ликвидировано в тот же день, ЖЭК обязан компенсировать потребителям убытки (расходы воды, ремонт квартиры, в случае, если был причинен такой вред).

Платите по процентам больше, чем взяли в кредит? С услугой "Встречное предложение", гасить кредиты легко и просто. Заполните заявку на сайте IdeaBank и работники свяжутся с вами.