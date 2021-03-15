В сложных условиях пандемии коронавируса, что углубила экономический кризис в Украине, спасением для экономики стал ответственный крупный бизнес, который имел запас прочности и взял на себя груз ответственности.

В кризисном 2020 году "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня докризисного 2019 года.

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Для сравнения, это около половины налогов от того, что собирает государство за месяц со всех предприятий и компаний.

Благодаря этому в 2020 году доходная часть бюджета была выполнена – государство выстояло в первый и самый тяжелый год коронакризиса.

Значительная часть этих денег пошла в местные бюджеты – это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Группа "Метинвест" также предоставила подробный отчет об уплаченных налогах и подала пример другим. Дело в том, что это закрытая информация, которой бизнес не любит делиться. Так же держит в тайне эти сведения и Государственная Фискальная служба. Обобщенные сведения обнародуют некоторые государственные компании, но далеко не все.