В 2020 году группа компаний "Метинвест" отказалась от "налоговых каникул" и направила в бюджет 22,1 миллиарда гривен. Эти деньги не только спасли экономику Украины, но стали финансовой базой для борьбы с пандемией коронавируса.

2020 год стал большим испытанием для украинского государства. Вследствие пандемии коронавируса реальный ВВП государства сократился на 5%. Пандемия стала шоком для экономики: чтобы хоть как-то помочь коллапсу государство пошло на отчаянный шаг – ввело так называемые "налоговые каникулы" для бизнеса.

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Из-за коронавирусного форс-мажора и провальной экономической политики правительства Гончарука резко сократились поступления в бюджет. Весной 2020 года отставание от плана составило более 40 млрд гривен.

Это поставило под угрозу выполнение бюджета в год и возврата такого забытого явления как долги по выплате зарплаты.

Выход найден

В таких сложных условиях спасением для украинской экономики стал ответственный крупный бизнес, который имел запас прочности.

Ярким примером такого подхода стала Группа "Метинвест". В этом частном холдинге сознательно отказались от налоговых каникул и взяли на себя полную ответственность.

"Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня докризисного 2019 года.

Для сравнения, это около половины налогов от того, что собирает государство за месяц со всех предприятий и компаний.



Фото пресс-служба Группы "Метинвест"

Группа также предоставила подробный отчет об уплаченных налогах и подала пример другим. Дело в том, что это закрытая информация, которой бизнес не любит делиться. Так же держит в тайне эти сведения и Государственная Фискальная служба. Обобщенные сведения обнародуют некоторые государственные компании, но далеко не все.

Возможно, пример "Метинвеста" вдохновит других представителей крупного бизнеса быть более открытыми скоро станет стандартом.

Сколько "Метинвест" заплатил налогов за 2020 год

Самая крупная выплата из общей суммы отчислений – налог на прибыль, а это более 5,2 миллиарда гривен. Столько же было выплачено за единый социальный взнос (его выплаты выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом). Предприятия "Метинвеста" в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 миллиарда гривен подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года. Источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 миллиарда гривен, экологический налог – 789 миллионов гривен и плата за землю – 713 миллионов гривен.

Общий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами и одновременно отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают наши предприятия. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых сложных условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев,

– генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОК – в июле – сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 миллионов гривен, из которых Кривой Рог получил 78 миллионов гривен.



Фото – пресс-служба Группы "Метинвест"

Крупнейшие налогоплательщики

Сейчас в Украине насчитывается более 1600 крупных налогоплательщиков. Такими являются компании, которые платят более 1,5 миллиона евро в год.

Кто и сколько заплатил:

Крупнейшим налогоплательщиком в Украине является "Нафтогаз" (в группу компаний входит также АО "Укргаздобыча" и другие). В 2020 году газовый монополист уплатил в бюджет 101,9 миллиарда гривен (плюс почти 40 миллиардов в виде выплаты дивидендов).

"Укрнафта" в 2020 году выплатила 48,2 миллиарда гривен. Правда, большая часть этой суммы составляет так называемый "исторический долг", висевший на компании еще с 2006 года.

Частный "Метинвест" – среди лидеров по сумме уплаченных налогов.



Фото пресс-служба Группы "Метинвест"

Кризис преодолен?

Благодаря этому в 2020 году доходная часть бюджета была выполнена – государство выстояло в первый и самый тяжелый год коронакризиса.

В 2020 году поступления в сводный бюджет налогов и сборов достигли 848 миллиардов гривен, что на 115 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем году.

Значительная часть этих денег пошла в местные бюджеты – это позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.