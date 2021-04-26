Тарифы на газ в мае: какая цена у разных поставщиков
Газоснабжающее компании обнародовали месячные тарифы на газ в мае 2021 года для своих потребителей, исходя из рыночных условий. Тарифы будут действовать для украинцев, что решат не заключать годовой тариф.
Источник:ГазПравда
Цена на газ в мае 2021
Самый низкий ценник на голубое топливо, среди компаний, которые обнародовали месячное предложение на газ, установил "Луцкводоканал" – 7,88 гривны за кубометр, однако это на 1 гривну больше, чем в апреле (6,88 гривны за кубометр – апрельская цена). Самым высоким оказалось предложение от "ТАС энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр.
Стоит ознакомится Какой годовой тариф на газ ждет украинцев в 2021 – 2022 годах
Перечень компаний с низким месячным тарифом от 7,88 гривны до 7,98 гривны за кубометр:
- КП "Луцкводоканал" – 7,88 гривны (6,88 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" – 7,89 гривны,
- ООО "Волиньэлектросбыт", ООО "Закарпатья энергосбыт" – 7,98 гривны,
- ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 7,98 гривны (7,89 гривны – цена предыдущего месяца).
Перечень компаний с тарифом 7,99 гривны за кубометр газа:
- ООО "Киевоблгаз сбыт",
- ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт",
- ООО "Харьковгаз сбыт",
- ООО "Волыньгаз сбыт",
- ООО "Винницагаз сбыт",
- ООО "Ровногаз сбыт",
- ООО "Сумыгаз сбыт",
- ООО "Хмельницкгаз сбыт",
- ООО "Черновцыгаз сбыт",
- ООО "Черниговгаз сбыт",
- ООО "Днепропетровскгаз сбыт",
- ООО "Житомиргаз сбыт",
- ООО "Николаевгаз сбыт",
- ООО "Запорожгаз сбыт",
- ООО "Закарпатгаз сбыт",
- ООО "Йе Энергия".
- ООО "Газ ап" (7,60 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Галнафтогаз",
- ООО "Стрийнафтогаз".
Перечень компаний с месячным тарифом от 8 гривен до 11,22 гривны за кубометр:
- ПАО "Шепетовкагаз" – 8,17 гривны за кубометр газа (8,17 – цена предыдущего месяца),
- ООО "Львивенергозбут" – 8,20 гривны за кубометр газа,
- ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 8,50 гривны за кубометр газа (8,30 - цена предыдущего месяца),
- ООО "Газпостачсервис" – 8,57 гривны за кубометр газа (7,99 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Прикарпат энерго трейд" – 8,60 гривны за кубометр газа,
- ООО "Одессагаз снабжения" – 9,20 гривны за кубометр газа,
- ООО "Газоснабжающая компания" Гелиос" – 9,30 гривны за кубометр газа,
- ООО "Нафтогаз снабжение", ОАО "Коростышевгаз" – 9,50 гривны за кубометр газа,
- ООО "Свободная энергетическая компания паловэнерго" – 9,59 гривны за кубометр газа,
- ООО "Донецкие энергетические услуги", ООО "Киевские энергетические услуги", ООО "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 9,75 гривны за кубометр газа (7,89 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Тернопольгоргаз" – 9,90 гривны за кубометр газа (7,99 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Торговая электрическая компания" – 9,90 гривны за кубометр газа,
- ООО "Маргаз" – 9,90 гривны за кубометр газа (8,25 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Полтавагаз сбыт", ООО "ТД" Лубныгаз" – 9,99 гривны за кубометр газа,
- ООО "Газпромпостач" – 10,20 гривны за кубометр газа,
- ООО "Азовгаз" – 10,40 гривны за кубометр газа (8,85 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 10, 50 гривны за кубометр газа (8, 30 гривны – цена предыдущего месяца),
- ООО "ТАС энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр газа.
"Поставщик последней надежды"
"Поставщиком последней надежды" для украинцев является государственная компания "Нафтогаз", что обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Для них цена газа в мае составит 9,57 гривны за кубометр без учета доставки. Предложение "Нафтогаза" в мае дороже апрельского на 2,71 гривны (6,86 гривны – цена апреля).
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