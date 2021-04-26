Газоснабжающее компании обнародовали месячные тарифы на газ в мае 2021 года для своих потребителей, исходя из рыночных условий. Тарифы будут действовать для украинцев, что решат не заключать годовой тариф.

Цена на газ в мае 2021

Самый низкий ценник на голубое топливо, среди компаний, которые обнародовали месячное предложение на газ, установил "Луцкводоканал" – 7,88 гривны за кубометр, однако это на 1 гривну больше, чем в апреле (6,88 гривны за кубометр – апрельская цена). Самым высоким оказалось предложение от "ТАС энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр.

Стоит ознакомится Какой годовой тариф на газ ждет украинцев в 2021 – 2022 годах

Довольно много газопоставщиков закрепили майский тариф на отметке 7,99 гривны за кубометр газа.

Перечень компаний с низким месячным тарифом от 7,88 гривны до 7,98 гривны за кубометр:

КП "Луцкводоканал" – 7,88 гривны (6,88 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" – 7,89 гривны,

ООО "Волиньэлектросбыт", ООО "Закарпатья энергосбыт" – 7,98 гривны,

ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 7,98 гривны (7,89 гривны – цена предыдущего месяца).

Перечень компаний с тарифом 7,99 гривны за кубометр газа:

ООО "Киевоблгаз сбыт",

ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт",

ООО "Харьковгаз сбыт",

ООО "Волыньгаз сбыт",

ООО "Винницагаз сбыт",

ООО "Ровногаз сбыт",

ООО "Сумыгаз сбыт",

ООО "Хмельницкгаз сбыт",

ООО "Черновцыгаз сбыт",

ООО "Черниговгаз сбыт",

ООО "Днепропетровскгаз сбыт",

ООО "Житомиргаз сбыт",

ООО "Николаевгаз сбыт",

ООО "Запорожгаз сбыт",

ООО "Закарпатгаз сбыт",

ООО "Йе Энергия".

ООО "Газ ап" (7,60 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Галнафтогаз",

ООО "Стрийнафтогаз".

Перечень компаний с месячным тарифом от 8 гривен до 11,22 гривны за кубометр:

ПАО "Шепетовкагаз" – 8,17 гривны за кубометр газа (8,17 – цена предыдущего месяца),

ООО "Львивенергозбут" – 8,20 гривны за кубометр газа,

ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 8,50 гривны за кубометр газа (8,30 - цена предыдущего месяца),

ООО "Газпостачсервис" – 8,57 гривны за кубометр газа (7,99 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Прикарпат энерго трейд" – 8,60 гривны за кубометр газа,

ООО "Одессагаз снабжения" – 9,20 гривны за кубометр газа,

ООО "Газоснабжающая компания" Гелиос" – 9,30 гривны за кубометр газа,

ООО "Нафтогаз снабжение", ОАО "Коростышевгаз" – 9,50 гривны за кубометр газа,

ООО "Свободная энергетическая компания паловэнерго" – 9,59 гривны за кубометр газа,

ООО "Донецкие энергетические услуги", ООО "Киевские энергетические услуги", ООО "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 9,75 гривны за кубометр газа (7,89 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Тернопольгоргаз" – 9,90 гривны за кубометр газа (7,99 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Торговая электрическая компания" – 9,90 гривны за кубометр газа,

ООО "Маргаз" – 9,90 гривны за кубометр газа (8,25 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Полтавагаз сбыт", ООО "ТД" Лубныгаз" – 9,99 гривны за кубометр газа,

ООО "Газпромпостач" – 10,20 гривны за кубометр газа,

ООО "Азовгаз" – 10,40 гривны за кубометр газа (8,85 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 10, 50 гривны за кубометр газа (8, 30 гривны – цена предыдущего месяца),

ООО "ТАС энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

"Поставщик последней надежды"

"Поставщиком последней надежды" для украинцев является государственная компания "Нафтогаз", что обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Для них цена газа в мае составит 9,57 гривны за кубометр без учета доставки. Предложение "Нафтогаза" в мае дороже апрельского на 2,71 гривны (6,86 гривны – цена апреля).

Напомним, что с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года для украинцев параллельно с месячными тарифами будет действовать также годовой тарифный план. Согласно с которым, стоимость кубометра газа у разных поставщиков колебаться от 7,88 гривны до 13,50 гривны.