Тарифы на газ в январе 2022 года: какая цена у разных поставщиков

Для тех, кто отказался от годового тарифа на газ, традиционно будет действовать месячный. Некоторые газопоставщики уже обнародовали свои тарифы на январь, он будет колебаться от 7,788 до 57,5 гривны за кубометр газа.

Тарифы на газ в январе

За пять дней до конца месяца поставщики должны оглашать цены на следующий, чтобы население имело время выбрать более выгодный для себя вариант. Самый высокий и низкий тариф традиционно уже у поставщиков "Энергия страны" и "ETG.UA", который составляет 7,788 и 57,5 ​​гривны за кубометр газа соответственно.

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Напомним, что в декабре месячный тариф варьировался в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Так что поставщик "Энергия страны" существенно повысил свое месячное предложение для потребителей.

Январский тариф ниже годового

"ETG.UA" – 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,788 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,788 гривны за кубометр газа. "Маргаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа. "Галнефтегаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа.

Январский тариф на уровне годового

"Полтавагаз сбыт " – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа.

" – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа. "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 8,46 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 8,46 гривны за кубометр газа. "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 8,46 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 8,46 гривны за кубометр газа. "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 8,46 гривны за кубометр газа.

Январский тариф выше годового

"Аскания энергии" – 14,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 14,95 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 14,95 гривны за кубометр газа. "Энергия страны" – 57,5 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 38,35 гривны за кубометр газа.

Тариф поставщика последней надежды (ПОН)

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,799 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала. Цены на газопоставщиков указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Если газопоставщика лишили лицензии или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания "Нафтогаз".

Раньше для всех украинцев, ставших потребителями ПОН, переводили на переменный месячный тариф. Однако с 9 декабря в НАК сообщили, что теперь для них будет действовать только годовое фиксированное предложение. Поэтому тариф от ПОН зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр газа, но не более чем на 60 дней.

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