Тарифы на газ в январе

За пять дней до конца месяца поставщики должны оглашать цены на следующий, чтобы население имело время выбрать более выгодный для себя вариант. Самый высокий и низкий тариф традиционно уже у поставщиков "Энергия страны" и "ETG.UA", который составляет 7,788 и 57,5 ​​гривны за кубометр газа соответственно.

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Напомним, что в декабре месячный тариф варьировался в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Так что поставщик "Энергия страны" существенно повысил свое месячное предложение для потребителей.

Январский тариф ниже годового

  • "ETG.UA" 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,788 гривны за кубометр газа.
  • "Маргаз" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа.
  • "Галнефтегаз" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 7,99 гривны за кубометр газа.

Январский тариф на уровне годового

Январский тариф выше годового

  • "Аскания энергии" 14,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 14,95 гривны за кубометр газа.
  • "Энергия страны" 57,5 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, цена в декабре – 38,35 гривны за кубометр газа.

Тариф поставщика последней надежды (ПОН)

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