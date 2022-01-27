Тарифы на газ в феврале 2022 года: какая цена у разных поставщиков

Для тех, кто отказался от годового тарифа на газ, традиционно будет действовать месячный. Некоторые газопоставщики уже обнародовали свои тарифы на февраль и они будут колебаться от 7,788 до 57,50 гривны за кубометр газа.

Тарифы на газ в феврале

За пять дней до конца месяца поставщики должны оглашать цены на следующий, чтобы население имело время выбрать более выгодный для себя вариант. Самое высокое и самое низкое предложение, как и в предыдущем месяце, у поставщиков "Энергия страны" и "ETG.UA" – 57,50 и 7,88гривны за кубометр газа.

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Примечательно, что в январе месячный тариф варьировался в аналогичных пределах от 7,788 до 57,50 гривны за кубометр газа.

Февральский тариф ниже годового

"ETG.UA" – 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,788 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,788 гривны за кубометр газа. "Полтавагаз сбыт " – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.

" – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа. "Маргаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа. "Галнефтегаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа. "Стрыйнефтегаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа.

Февральский тариф на уровне годового

"Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в январе – 8,46 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в январе – 8,46 гривны за кубометр газа. "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в январе – 8,46 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в январе – 8,46 гривны за кубометр газа. "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в январе – 8,46 гривны за кубометр газа.

Февральский тариф выше годового

"Аскания энергии" – 14,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в январе – 14,95 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в январе – 14,95 гривны за кубометр газа. "Энергия страны" – 57,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, цена в январе – 57,50 гривны за кубометр газа.

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,799 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала.

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Тариф поставщика последней надежды (ПОН)

Цены на газопоставщиков указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Если газопоставщика лишили лицензии или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания "Нафтогаз".

Раньше для всех украинцев, ставших потребителями ПОН, переводили на переменный месячный тариф. Однако с 9 декабря в НАК сообщили, что теперь для них будет действовать только годовое фиксированное предложение. Поэтому тариф от ПОН зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр газа, но не более чем на 60 дней.

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