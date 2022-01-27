Тарифы на газ в феврале

За пять дней до конца месяца поставщики должны оглашать цены на следующий, чтобы население имело время выбрать более выгодный для себя вариант. Самое высокое и самое низкое предложение, как и в предыдущем месяце, у поставщиков "Энергия страны" и "ETG.UA" – 7,88 и 57,50 гривны за кубометр газа.

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Примечательно, что в январе месячный тариф варьировался в аналогичных пределах от 7,788 до 57,50 гривны за кубометр газа.

Февральский тариф ниже годового

  • "ETG.UA" 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,788 гривны за кубометр газа.
  • "Полтавагаз сбыт" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.
  • "Маргаз" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.
  • "Галнефтегаз" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в январе – 7,99 гривны за кубометр газа.
  • "Стрыйнефтегаз" 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа.

Февральский тариф на уровне годового

Февральский тариф выше годового

  • "Аскания энергии" 14,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, цена в январе – 14,95 гривны за кубометр газа.
  • "Энергия страны" 57,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, цена в январе – 57,50 гривны за кубометр газа.

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