Тарифы на газ в декабре 2021 года: какая цена у разных поставщиков

Для тех, кто отказался от годового тарифа на газ, традиционно будет действовать месячный. Некоторые газопоставщики уже обнародовали свои тарифы на декабрь и он будет колебаться от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа.

Тарифы на газ в декабре

Самый низкий тариф в декабре снова предложил поставщик "ETG.UA" в 7,788 гривны за кубометр газа. Самое высокое предложение снова у поставщика "Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа. Отметим, что в ноябре месячный тариф варьировался в аналогичном диапазоне.

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Тариф в ноябре на уровне годового

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,99 гривны за кубометр газа. "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 8,64 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 8,64 гривны за кубометр газа. "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 8,64 гривны за кубометр газа.

(YASNO) – гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 8,64 гривны за кубометр газа. "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,46 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 8,64 гривны за кубометр газа.

Тариф в ноябре выше годового

"Волыньэлектросбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,98 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 12,98 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,98 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 12,98 гривны за кубометр газа. "Аскания Энерджи" – 14,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф - 9,95 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 19,95 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф - 9,95 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 19,95 гривны за кубометр газа. "Светгаз" – 34,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 38,10 гривны за кубометр газу.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 38,10 гривны за кубометр газу. "Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 38,35 гривны за кубометр газа.

Тариф в ноябре ниже годового

"ETG.UA" – 7,788 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,788 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,799 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,788 гривны за кубометр газа. "Маргаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,99 гривны за кубометр газа. "Галнефтегаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, цена в ноябре – 7,99 гривны за кубометр газа.

Тариф поставщика последней надежды

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,799 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала "Житомирская областная энергоснабжающая компания" сообщила, что с 1 декабря временно прекращает поставки природного газа бытовым потребителям.

Если газопоставщика лишили лицензии или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания "Нефтегаз".

Годовой тариф – 7,96 гривны за кубометр газа.

– 7,96 гривны за кубометр газа. Месячный тариф на декабрь "Нефтегаз" еще не обнародовал. Напомним, что тариф в 7,96 гривны за кубометр газа прекращает действовать 30 ноября. Поэтому в НАК рекомендуют украинцам, являющимся клиентами ПОН, заключить договор с поставщиком до этого времени.

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Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.