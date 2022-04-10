Месячный рост цен в России побил предыдущий антирекорд 1999 года
10 апреля 2022 , 08:32Читати новину українською
Источник:Железный нардеп
Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в России месячный рост цен побил предыдущий антирекорд, установленный в 1999 году.
По его словам, с начала войны России против Украины инфляция страны-агрессора составляла 7,6%, а за год 16,7%.
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Также Ярослав Железняк рассказал, что Каймановы острова заморозили 7,3 миллиарда долларов российских активов.
"Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе 37 стран, которые ввели одинаковый экспортный контроль. Чтобы не допустить замены запрещенных США поставок технологий в Россию. Включая оборонную отрасль", – добавил Железняк.
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