Месячный рост цен в России побил предыдущий антирекорд 1999 года

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в России месячный рост цен побил предыдущий антирекорд, установленный в 1999 году.

По его словам, с начала войны России против Украины инфляция страны-агрессора составляла 7,6%, а за год 16,7%.

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Также Ярослав Железняк рассказал, что Каймановы острова заморозили 7,3 миллиарда долларов российских активов.

"Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе 37 стран, которые ввели одинаковый экспортный контроль. Чтобы не допустить замены запрещенных США поставок технологий в Россию. Включая оборонную отрасль", – добавил Железняк.

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